染疫尋求治療折騰 送藥到家也慢半拍

治療新冠肺炎的特效藥Paxlovid，在紐約市的大型連鎖藥房都可取得。(路透)

布碌崙(布魯克林)居民摩爾(Octavius Moore)兩次居家檢測 新冠均為陽性，同事建議他用藥治療，因此他撥打市衛生部門與醫院(New York City Health + Hospitals，NYCHH)的電話以索取藥物；但打電話的過程不敢恭維，打了三次才通，每次他都要強打精神，因為染疫症狀之一是疲憊，對方要朝著話筒大喊，才能將摩爾從困頓中喚醒。

摩爾的經歷不是唯一的，全市許多人也面臨同樣的問題，包括市府的Alto送藥服務機構無法及時送藥到家。

檢測陽性後五到七天就應開始治療，如果服藥太晚，病情可能惡化；抗病毒治療包括Paxlovid藥片和注射抗體，繼1月初為老年人提供後，從3月底開始，任何人都可獲得，包括居家檢測陽性的人。

NYCHH已開出逾3500個Paxlovid處方藥，其中90%是通過電話。NYCHH提供的2萬2000個藥片，75%是通過Alto系統。

亞當斯市長此前檢測陽性後立即開始治療，他說：「我們的抗疫取得了進展，目前沒有犯錯，疫苗和抗病毒治療可以拯救性命。」

市府現在使用多種語言廣為宣傳，以使民眾知道現有的治療手段；市府還推出「從檢測到治療」的計畫，允許部分藥店檢測出陽性時，可當場開具Paxlovid處方藥。全市500多家藥店可提供Paxlovid處方藥。

Omicron變種傳染迅速，導致染疫人數、住院率和死亡率再度升高，但這些問題隨著抗病毒藥物的廣泛使用，將可能有所緩解。

公共衛生專家對抗病毒藥物的出現感到欣慰，但認為廣大民眾可能並不知道，如果他們居家檢測陽性，可在藥店尋得Paxlovid處方藥。

「衛生正義」(Health Justice)創始人奧妮·布萊克斯托克(Oni Blackstock)說：「老年人有時候可能無法知道社群媒體 的新訊息，市府需要做更多的努力，針對部分弱勢群體展開宣傳，以使他們也從中受益。廣告宣傳應有更強的針對性，重點是面向從治療中受益最大的群體。」

醫學 專家認為，為使民眾在檢測陽性後及時得到治療，藥店的Paxlovid處方藥和Alto的送藥上門服務都應加強，賓漢頓(Binghamton)大學公共衛生教授米莎·馬澤爾(Miesha Marzell)說：「紐約州和全國都有治療藥，問題是為誰服務和如何送達。」