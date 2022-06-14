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口罩令混淆 地鐵公車遵守比率降至疫情來最低點

編譯周芳苑／綜合13日電
紐約市地鐵、火車和公車的口罩令尚未解除，但僅有6成四乘客戴口罩坐車；圖為不戴口罩的乘客進入曼哈頓時報廣場地鐵站。(Getty Images)
紐約市地鐵、火車和公車的口罩令尚未解除，但僅有6成四乘客戴口罩坐車；圖為不戴口罩的乘客進入曼哈頓時報廣場地鐵站。(Getty Images)

紐約大都會運輸署(MTA)最新數據顯示，地鐵和公車乘客遵守口罩令的比例降至新冠疫情爆發以來最低點。僅64%地鐵乘客戴口罩，創2020年夏季開始追踪以來最低雙週紀錄，公車乘客載口罩比例為67%，遠低於2021年4月的90%。

口罩令存廢令人混淆。市長亞當斯 (Eric Adams)反對恢復全市口罩令，但地鐵、火車和公車口罩令未除；然而，佛州一名聯邦法官不久前裁定，飛機和公交系統聯邦口罩令畫下句點。

非營利組織凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation) 傳染病專家岡德(Céline Gounder)說，人們風險意識與真實的社區傳播情況不符，各州和地方政府各自制訂公衛政策，導致口罩令拼湊零碎、讓人困惑。

紐約市立大學公共衛生研究生院(CUNY Graduate School of Public Health)衛生政策李教授 (Bruce Y. Lee) 表示，口罩令已政治化。

MTA永久公民諮詢委員會(Permanent Citizens Advisory Committee)執行主任達格利安(Lisa Daglian)說，病毐傳染率增高，身為乘客和紐約人應盡可能保護自己，口罩已被證明有效；不過，在紐約搭車戴口罩是法律，在新澤西州不是法律，在康州也非法律，三州不同，易感困惑。

MTA數據顯示，2020年9月到今年5月22日，交通官員要求乘客戴口罩共5萬500 多次、發出近8萬個口罩、開76張傳票，3000多名乘客因未戴口罩而離開公交系統；但 MTA警察今年未曾開出過50元的違規罰單。

州長霍楚(Kathy Hochul)日前稱，地鐵、火車和公車口罩令將再延長一些時間。

MTA執行長利博(Janno Lieber)說，比起戴口罩的合規性，乘客更關心人身安全。

口罩 MTA 地鐵

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