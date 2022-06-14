我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

1張圖／104：94 NBA總冠軍戰G5 勇士搶下聽牌勝

華康會長陳麗娜獲傑出婦女獎

記者顏潔恩／紐約報導
陳麗娜(左二)獲布碌崙非營利機構「感到驕傲」頒發「2022年傑出婦女社區貢獻」。(記者顏潔恩/攝影)
陳麗娜(左二)獲布碌崙非營利機構「感到驕傲」頒發「2022年傑出婦女社區貢獻」。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)非營利機構「感到驕傲」(Be Proud)日前舉行「2022年傑出婦女社區貢獻」頒獎典禮，為來自警界、政治界、社區和政府部門的五名女性頒發表彰，激勵他們繼續在各自領域發光發熱；華人健康協會會長陳麗娜是唯一的亞裔獲獎者，她多年來活躍於華人社區，並協助當地華人辦理重要事務。

頒獎典禮在羊頭灣舉行，來自各界眾多嘉賓出席；當日受表彰者包括：紐約市警總局社區事務警員Samina Alam、前布碌崙區長、現紐約市長亞當斯首席顧問英格麗·路易斯-馬丁(Ingrid Lewis-Martin)、第41選區州眾議員溫思婷(Helene Weinstein)、紐約市烏克蘭海外機構負責人Nataliya Mirovych、以及陳麗娜。

陳麗娜是唯一獲獎的亞裔婦女，與她合作多年的州眾議員寇頓(William Colton)細數，她熱衷於社區事務，用自身力量協助當地華人排憂解難；也定期舉行社區活動，為居民提供包括健康、社區安全、市府資訊等，其所經營的長者中心也給耆老帶來無限歡樂，陳麗娜獲得此殊榮，實至名歸。

在發表獲獎感言時，陳麗娜指出，羊頭灣不僅湧入大量華人，如今也有不少非洲裔、猶太人、俄羅斯裔和烏克蘭裔人口，在公共服務上也必須為其他族裔考量，促進族裔之間的和諧相處；當日的表彰也說明社區認可華人的貢獻，令外界對華人有新一番的認識，我們不只是忙於生計，也會關注民生問題，為社區的發展努力。

陳麗娜還說，紐約市自新冠疫情後面臨經濟復甦、治安下降等問題，其中華人作為暴力犯罪的受害者，心有餘悸；她呼籲華人與其他族裔攜手並肩，在政策、支持民選官員上能作出正確的判斷與選擇，反對已偏離軌道的錯誤政策，「只要我們把社區做好了，那紐約市也會隨之而來地改善。」

華人 紐約市 亞裔

上一則

法拉盛文藝中心慶160周年

下一則

共和黨福克斯再出征 挑戰郭納德

延伸閱讀

曼哈頓租金創新高 上班族叫苦

曼哈頓租金創新高 上班族叫苦
法拉盛首辦端午文化節 封街熱鬧 嘉賓雲集

法拉盛首辦端午文化節 封街熱鬧 嘉賓雲集
舊金山華埠華協中心 獲加州最佳非營利機構獎

舊金山華埠華協中心 獲加州最佳非營利機構獎
牛毓琳訪洪門致公堂 爭取華人選票

牛毓琳訪洪門致公堂 爭取華人選票
美國民安隊就職禮 表彰特殊貢獻者

美國民安隊就職禮 表彰特殊貢獻者

熱門新聞

紐約市高中錄取放榜，抽籤政策削弱高分學生優勢。(路透)

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

2022-06-11 07:14
投行男強入曼哈頓中餐館如廁，被拒後狂毆員工，遭銀行開除。(截取自上海夢餐廳監控視頻)

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

2022-06-11 10:18
紐約布朗士一名男子在地鐵站台暴力推女乘客入軌 。(市警提供)

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

2022-06-07 12:47
張曉寧(身著囚衣者)8日身穿正反面分別寫有「不公平」與「沒人權」的囚衣上庭。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

2022-06-09 11:00
紐約一名女子在進入下東城地鐵站後，遭歹徒先鎖喉後刺傷。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(Pexels)

19歲女子地鐵遭鎖喉 刀刺入背

2022-06-10 16:35
烏別拉作案時的影像。(警方提供)

紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人

2022-06-12 21:08

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮

唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮