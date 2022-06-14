華康會長陳麗娜獲傑出婦女獎

陳麗娜(左二)獲布碌崙非營利機構「感到驕傲」頒發「2022年傑出婦女社區貢獻」。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)非營利機構「感到驕傲」(Be Proud)日前舉行「2022年傑出婦女社區貢獻」頒獎典禮，為來自警界、政治界、社區和政府部門的五名女性頒發表彰，激勵他們繼續在各自領域發光發熱；華人 健康協會會長陳麗娜是唯一的亞裔 獲獎者，她多年來活躍於華人社區，並協助當地華人辦理重要事務。

頒獎典禮在羊頭灣舉行，來自各界眾多嘉賓出席；當日受表彰者包括：紐約市 警總局社區事務警員Samina Alam、前布碌崙區長、現紐約市長亞當斯首席顧問英格麗·路易斯-馬丁(Ingrid Lewis-Martin)、第41選區州眾議員溫思婷(Helene Weinstein)、紐約市烏克蘭海外機構負責人Nataliya Mirovych、以及陳麗娜。

陳麗娜是唯一獲獎的亞裔婦女，與她合作多年的州眾議員寇頓(William Colton)細數，她熱衷於社區事務，用自身力量協助當地華人排憂解難；也定期舉行社區活動，為居民提供包括健康、社區安全、市府資訊等，其所經營的長者中心也給耆老帶來無限歡樂，陳麗娜獲得此殊榮，實至名歸。

在發表獲獎感言時，陳麗娜指出，羊頭灣不僅湧入大量華人，如今也有不少非洲裔、猶太人、俄羅斯裔和烏克蘭裔人口，在公共服務上也必須為其他族裔考量，促進族裔之間的和諧相處；當日的表彰也說明社區認可華人的貢獻，令外界對華人有新一番的認識，我們不只是忙於生計，也會關注民生問題，為社區的發展努力。

陳麗娜還說，紐約市自新冠疫情後面臨經濟復甦、治安下降等問題，其中華人作為暴力犯罪的受害者，心有餘悸；她呼籲華人與其他族裔攜手並肩，在政策、支持民選官員上能作出正確的判斷與選擇，反對已偏離軌道的錯誤政策，「只要我們把社區做好了，那紐約市也會隨之而來地改善。」