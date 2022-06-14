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法拉盛文藝中心慶160周年

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛文藝中心日前舉辦160周年慶典活動，表彰首位非洲裔市議長歐德思與皇后學院首位華裔校長吳華揚。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛文藝中心日前舉辦160周年慶典活動，表彰首位非洲裔市議長歐德思與皇后學院首位華裔校長吳華揚。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛文藝中心日前舉辦160周年慶典活動，表彰首位非洲裔市議長歐德思(Adrienne Adams)和皇后學院首位華裔校長吳華揚(Frank H. Wu)，肯定他們在各自領域的成就；該中心主席曾翁若梅表示，法拉盛文藝中心熬過疫情初期最艱難的時刻，期盼更多華裔發現藝術的魅力，社區早日復甦。

闊別三年，法拉盛文藝中心9日晚舉辦第160周年慶典活動，州參議員劉醇逸與市議員黃敏儀等均到場支持；曾翁若梅表示，她三年前成為法拉盛文藝中心的主席，因疫情的爆發，該中心也演出全部暫停、失去門票等主要收入，迎來嚴峻的挑戰。

曾翁若梅說，法拉盛文藝中心積極面對挑戰，申請緊急基金，並將實體表演轉到線上，將不同類型的藝術演出以影音剪輯等形式在線上播出，通過這種特別的形式，讓更多人了解法拉盛文藝中心。

對於獲獎的歐德思與吳華揚，曾翁若梅說，兩人分別在各自領域做出顯著成就，以吳華揚舉例，他是皇后學院首位華裔校長，讓外族裔看到華裔在教育領域的成績。

吳華揚對獲得這份嘉獎感到榮幸，他說曾於兩年前在法拉盛文藝中心前與州長霍楚(Kathy Hochul)以及的參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)等參加反對仇恨亞裔遊行；他表示，法拉盛文藝中心常年服務社區，代表了紐約多元文化與藝術。

作為大學校長，吳華揚說，華裔家長常寄望兒女學習實用性強的專業，但一個優秀的人才多數兼備各方面的才能；他表示，他的大學專業是寫作，一度讓父母擔憂，但他隨後學習法律，成為律師，又成為校長，鼓勵華裔青年學習多專業、勇敢追夢。

22歲的皇后學院畢業生蘇思銘是法拉盛文藝中心的獎學金獲主之一，她說自己主修藝術與心理學，曾完成關於新移民的藝術作品，今年將進入普瑞特藝術學院(Pratt Institute)攻讀藝術治療的研究生，她立志日後將利用自己所長幫助他人。

跨樂音樂協會董事長、法拉盛文藝中心的董事黃百齡表示，疫情重創各行各業，藝術家失去了表演的舞台與收入，她希望法拉盛文藝中心為更多藝術工作者提供平台，讓當地居民感受多元文化的魅力。

法拉盛文藝中心日前舉辦160周年慶典活動，左起為黃百齡、吳華揚、法拉盛文藝中心執...
法拉盛文藝中心日前舉辦160周年慶典活動，左起為黃百齡、吳華揚、法拉盛文藝中心執行兼藝術總監柯達黛(Ellen Kodadek)與曾翁若梅。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 華裔 疫情

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