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美國民安隊就職禮 表彰特殊貢獻者

記者張晨╱紐約報導
美國民安隊華埠舉行第17屆就職典禮及表彰大會。(記者張晨╱攝影)
美國民安隊華埠舉行第17屆就職典禮及表彰大會。(記者張晨╱攝影)

美國民安隊11日晚在曼哈頓華埠舉辦第17屆新職員就職及少年團成立16周年典禮暨表彰晚會；這是自2020年來首次舉辦的大型晚會，不僅表彰了12名社區、政界、警界的特殊貢獻者，還為明年高中優異生獎學金項目籌款。

美國民安隊創始人、行政總監楊大衛表示，民安隊理念源自於香港民安隊，為保障社區民眾安全、救急扶危，成立至今在全紐約已有1000多名會員。

當晚還進行了簡短的反仇恨犯罪講座，主講人譚錦怡表示，民眾需要不斷提高防範意思，與社區民安隊建立溝通，團隊也有意在華裔聚集的社區增設更多服務，以協助維護社區治安，積極參與各樣救援工作，為新移民和社區民眾提供全方位的幫助。

當晚紐約州橘郡治安官Kenneth Jones獲年度最佳執法行政官獎、市議員馬泰(Christopher Marte)獲得年度風雲人物獎、紐約中華總商會榮譽董事長于金山獲終身成就獎、五福殯儀集團董事長陳麥潔明獲得最佳成就商業傑出獎、除此之外多位紐約市警警員獲得年度最佳執法部門、以及最佳刑事偵探獎。

會上還將為2023年民安隊高中優異生獎學金項目籌款，該項目開放全市五大區12年級、學業成績90分以上的低收入戶子弟參加，不限族裔，民安隊將選出四至八名，每人500元獎學金。

楊大衛指出，獎學金每年籌款金額在2000元左右，希望以此表彰優秀成員子弟；他還稱過去兩年因為疫情，無法舉辦大型活動，今年即便疫情持續，也堅持舉辦，呼籲社區團結一致、不做「啞裔」。

疫情 低收入 華埠

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