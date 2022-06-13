牛毓琳訪洪門致公堂 爭取華人選票

牛毓琳12日拜訪紐約洪門致公堂，呼籲社區團結支持她，增加華裔在國會的代表權。（記者和釗宇╱攝影）

競選紐約州第10選區國會眾議員的華裔 州眾議員牛毓琳，12日到曼哈頓華埠 拜訪紐約洪門致公堂，呼籲社區團結支持她，增加華裔在國會的代表權。

牛毓琳表示，如果當選，她將推動聯邦政府加大對紐約市政府樓的投資，改善紐約市的住房；她還表示，疫情已經導致小商業者負擔過重，應當精簡監管，減少罰單。

談到目前社會上的仇恨亞裔 情緒，牛毓琳說，洪門致公堂成立之初就是為了反對歧視，「從排華法案開始，美國對亞裔的歧視歷史已久，雖然無法一夜之間消除，但也要從一點一滴做起，尤其是加強教育，例如了解亞裔美國人的歷史；我們要證明我們也屬於這裡，不是永遠的外來人，這也是我們的土地；我們應當通過增加代表權，一點一滴破除刻板印象。」

牛毓琳表示，目前已經有15人參加第10選區國會議員的角逐，只要獲得亞裔社區團結支持，她就有機會獲勝；牛毓琳說，她的主要競爭對手、前市長白思豪(Bill de Blasio)家喻戶曉，國會議員瓊斯(Mondaire Jones)資金雄厚，市議員利華娜(Carlina Rivera)是唯一參選的西語裔，「所以我們要團結、增加投票率；如果華裔投票率低，我們就會很難。」

洪門致公堂元老李偉強說，目前社區最為關心的是公共安全問題，他對牛毓琳參選表示支持，希望牛毓琳團結社區，改善公共安全問題。

牛毓琳12日也拜訪了位於布碌崙(布魯克林)8大道的福州琅岐紅光聯誼會；會長陳宜昌表示，牛毓琳當議員以來，一直在為社區爭取權益，謀求發展，希望她服務曼哈頓華埠的經驗，能使她更好為布碌崙華社造福。

陳宜昌說，不管誰當選，都一定要為華人發聲，才能得到華社的擁護；有很多人沒有當選前口號很響，當選後就變了，不過牛毓琳在這方面是過關的。