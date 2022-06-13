羅大佑紐約演唱會爆滿 中年歌迷嗨翻

羅大佑在紐約舉行2022「安可曲」演唱會。(衛伯承╱攝影)

有華語流行音樂教父之稱的羅大佑，11日晚在紐約布碌崙 (布魯克林)國王劇場 (Kings Theatre) 舉行2022「安可曲」演唱會；這是羅大佑美國演唱會繼內華達雷諾和洛杉磯之後的第三場，也是最後一場；這三場演唱會羅大佑越唱越好，讓大紐約地區慕名而來的中年歌迷大飽耳福。

出生於台北的醫生世家的羅大佑，大學就讀醫學 院，也當過醫生；他於1976年初闖歌壇，80年代就成為了極富創造力的創作歌手，在流行、搖滾、民謠等音樂流派中發揮創新，深深影響台灣、中國大陸、香港等兩岸三地的音樂人與流行樂壇。羅大佑叱咤華裔流行樂壇40年，如今他的歌聲變得越來越醇厚，對詩性與哲思之間的平衡有了新的詮釋。

羅大佑的歌曲是很多人的青春記憶，許多歌曲也是樂壇經典，不斷被傳唱，比如紐約演唱會上的「戀曲1980」、「戀曲1990」、「童年」、「光陰的故事」、「追夢人」、「皇后大道東」和「鹿港小鎮」等。演唱會上，羅大佑在台上唱，觀眾在台下揮舞致意、高聲唱合，氣氛非常熱烈。

今年2月推出新專輯「安可曲」，也是促成羅大佑這次巡迴演出的契機；在紐約演唱會上，羅大佑翻唱的老歌「永遠的微笑」，就被收綠在這張超越大半個世紀生命經歷的新專輯中。 羅大佑在紐約舉行2022「安可曲」演唱會。(衛伯承╱攝影)

到了唱「野百合也有春天」一曲時，羅大佑主動邀請台下觀眾和他一起唱，演唱會的氣氛達到了高潮；在演唱了「明天會更好」後離場的羅大佑，在歌迷的「安可」呼聲中返場，加唱了「穿過你的黑髮的我的手」和「鹿港小鎮」。 羅大佑在紐約舉行2022「安可曲」演唱會。(記者胡聲橋╱攝影)

羅大佑長達兩個半小時的演唱會感情充沛，動力十足，完全看不出這是一位即將滿68歲的音樂人。這場演唱會大多是中年觀眾的懷舊之旅，但放眼看去，觀眾中也有不少30歲左右的年輕人，由此可見羅大佑音樂的魅力。