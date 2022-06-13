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法拉盛首辦端午文化節 封街熱鬧 嘉賓雲集

記者鄭怡嫣╱紐約報導
市長亞當斯在端午文化節上領取中國「福」。(記者鄭怡嫣╱攝影)
市長亞當斯在端午文化節上領取中國「福」。(記者鄭怡嫣╱攝影)

亞裔之友總聯盟舉辦，30多個社團及社區機構等合辦的首屆亞裔端午文化節，12日在法拉盛市中心舉辦，現場有舞龍舞獅、民族舞蹈、器樂表演等各式文藝演出，組織單位還現場有舞龍舞獅法拉盛的居民粽子、香囊等中式禮品，市長亞當斯(Eric Adams)及多位民代到場，並為六位弘揚傳統文化並對社區作出貢獻的華人頒發了表揚狀。

端午文化節當日在法拉盛緬街(Main St)以及138街之間的37大道路段封街舉辦，除文藝匯演外，組織機構還為法拉盛的居民發放了價值近6萬元的免費物資；市長亞當斯及其辦公室亞裔事務主任鄭祺蓉、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀、皇后區副區長Ebony Young、中國駐紐約總領事館領僑處副主任陳軍超及領事劉兵等也親臨現場，祝賀活動圓滿成功。

亞裔之友總聯盟主席李天驥表示，端午節是中國古老的傳統節日，至今已有2000多年歷史，它也是華人乃至東南亞國家一個十分盛行的隆重節日，但卻很少在美國社區被慶祝，在去年年底就已申請這個活動，今天也得到了300位義工及演出團隊的支持，希望借助首屆亞裔端午文化節的開辦宣揚中華文化，展現美國社會的包容與多元文化，並增進各族裔之間相互了解與和諧。

市長亞當斯表示，鄭祺蓉、李天驥都是社區中的重要代表，曾在困難時期向民眾伸出援手，發放免費物資，在他競選市長時，社區也曾給予大力的幫助，他對此十分感激，端午文化節是展現亞裔文化的窗口，希望在接下來的一年中也能與社區民眾攜手共進；當日，他還為李天驥、金玉貽、唐曉克、瞿可良、張建明、王惠嶽六位華人頒發了表揚狀，感謝他們對於社區所作的貢獻。

首屆亞裔端午文化節在法拉盛舉辦。(記者鄭怡嫣╱攝影)
首屆亞裔端午文化節在法拉盛舉辦。(記者鄭怡嫣╱攝影)
市長亞當斯民代也親臨現場，感謝社區一直以來的大力支持。(記者鄭怡嫣╱攝影)
市長亞當斯民代也親臨現場，感謝社區一直以來的大力支持。(記者鄭怡嫣╱攝影)
市長亞當斯在活動上致辭。(記者鄭怡嫣╱攝影)
市長亞當斯在活動上致辭。(記者鄭怡嫣╱攝影)

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