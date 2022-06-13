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父親節資源展 關愛男性健康

記者牟蘭╱紐約報導
法拉盛華商會聯合親情健保等合作，18日在法拉盛舉辦「父親節資源展」；前排左三為杜彼得。(記者牟蘭╱攝影)
法拉盛華商會聯合親情健保等合作，18日在法拉盛舉辦「父親節資源展」；前排左三為杜彼得。(記者牟蘭╱攝影)

父親節在即，為呼籲更多華裔男性注意健康篩檢，關注醫療問題，法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)聯合親情健保等，11日在法拉盛舉辦「父親節資源展」，共有20餘個團體參加，帶來相關資訊，並提供免費理髮、冰沙與簡歷寫作輔導等

華商會首席顧問杜彼得表示，此次榮幸與親情健保(Affinity By Molina Healthcare)以及真爸爸網路(Real Dads Network)合作，在啟揚活動中心舉辦「父親節資源展」，希望為包括亞裔在內的所有族裔帶來醫療、健保與其他資訊。

親情健保的產品市場經理何翊萍表示，男性往往是家庭的支柱，尤其在華裔家庭中，男性常常忽略健康篩檢，錯過了大腸癌等疾病的最佳治療時間，耽誤病情；她說，疫情爆發，更暴出許多華裔不重視醫療，甚至沒有購買醫療保險，此次活動旨在為男性在內的所有民眾提供相關資訊。

市長移民辦公室、市人權局、亞美醫師協會(CAIPA)、王嘉廉社區醫療中心以及紐約親自互助會等均參加當天的活動，設立攤位，向民眾提供相關資源，吸引逾百人參與。

另兩場活動訂於18日(周六)上午11時到下午3時難在華埠雙橋社區中心，地址為曼哈頓南街286號，25日(周六)上午11時到下午3時，在布碌崙(布魯克林)埃里克森公園(Leif Ericson Park)，地址為6大道與7大道間的67街。

法拉盛華商會聯合親情健保等合作，18日在法拉盛舉辦「父親節資源展」；前排左三為杜...
法拉盛華商會聯合親情健保等合作，18日在法拉盛舉辦「父親節資源展」；前排左三為杜彼得。(記者牟蘭╱攝影)

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