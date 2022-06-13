紐約市盜車案 暴增51%

圖為警方破獲盜車案，繳獲大批汽車觸媒轉化器(catalytic converter)，這是當前頗受竊賊青睞的汽車零部件。(美聯社)

市警總局的最新報告顯示，今年汽車 被盜數量比去年同期激增51％，超過了任何其他種類的犯罪，被盜最主要的原因是駕車者離開車輛時忘了熄火或拔鑰匙；警方稱，雖然有一些專業的盜車團夥，但他們找回了大多數被盜車輛。

根據警方的數據，紐約今年約有5420輛汽車被盜，其中約有2200輛是駕車者在發動機運轉或未上鎖的情況下離開車輛，給了盜車者機會。這種情況占了盜車案件總數的40%。然而，這種案件原本是可以防止的。

市警總局汽車犯罪部門(Auto Crime Unit)指揮官拉波羅(Robert LaPollo)說，盜車案數量的上升並不一定意味著人們比過去更加粗心大意，而是因為犯罪分子比過去更加肆無忌憚，而且盜賊現在更願意偷車，因為銷贓所得更多。

家住長島 大頸的華人初女士把愛車奧迪S7停在自家門口，到家裡接孩子去上音樂課，就在這不到一分鐘的時間內，有人就把她的奧迪S7開走了；初女士趕緊報警，警方當天晚上跟蹤到這輛車發出的信號時，她的愛車已經到了新澤西紐瓦克的集裝箱裡，迄今未能尋回。

這些天來，紐約被盜最多的車輛是福特(Ford)的Econoline迷你廂型車，這是藍領工人喜愛的車型；今年到目前為止，警方已經記錄了603起福特Econoline盜竊案；去年也是這個車型第一。

今年和去年排名前十的其他被盜車型還包括幾款本田(Honda)車，日產(Nissan)Altima和豐田(Toyota)RAV 4。

盜車可以出於各種原因，但拆車取件仍然是主要原因；與新冠疫情相關的供應鏈短缺、運輸問題和通膨問題都使某些車型更受盜賊青睞；警察 正在監視拆車場，看它們的主人是否有買賣被盜汽車的跡象。

警方還在進行長期的汽車盜竊案調查，在去年9月破獲的一起案件中，警方拘捕了十名與225輛盜竊汽車有關的嫌疑人，他們被指控將盜竊車輛運往海外。不過警方表示，這麼專業的盜車賊畢竟是少數，大約60%的被盜汽車最終被找回。