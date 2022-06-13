我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA審查員：輝瑞5歲以下幼童新冠疫苗安全有效

比特幣跌破2.5萬美元 經濟學家估會摔到2萬美元

紐約市盜車案 暴增51%

記者胡聲橋／紐約報導
圖為警方破獲盜車案，繳獲大批汽車觸媒轉化器(catalytic converter)，這是當前頗受竊賊青睞的汽車零部件。(美聯社)
圖為警方破獲盜車案，繳獲大批汽車觸媒轉化器(catalytic converter)，這是當前頗受竊賊青睞的汽車零部件。(美聯社)

市警總局的最新報告顯示，今年汽車被盜數量比去年同期激增51％，超過了任何其他種類的犯罪，被盜最主要的原因是駕車者離開車輛時忘了熄火或拔鑰匙；警方稱，雖然有一些專業的盜車團夥，但他們找回了大多數被盜車輛。

根據警方的數據，紐約今年約有5420輛汽車被盜，其中約有2200輛是駕車者在發動機運轉或未上鎖的情況下離開車輛，給了盜車者機會。這種情況占了盜車案件總數的40%。然而，這種案件原本是可以防止的。

市警總局汽車犯罪部門(Auto Crime Unit)指揮官拉波羅(Robert LaPollo)說，盜車案數量的上升並不一定意味著人們比過去更加粗心大意，而是因為犯罪分子比過去更加肆無忌憚，而且盜賊現在更願意偷車，因為銷贓所得更多。

家住長島大頸的華人初女士把愛車奧迪S7停在自家門口，到家裡接孩子去上音樂課，就在這不到一分鐘的時間內，有人就把她的奧迪S7開走了；初女士趕緊報警，警方當天晚上跟蹤到這輛車發出的信號時，她的愛車已經到了新澤西紐瓦克的集裝箱裡，迄今未能尋回。

這些天來，紐約被盜最多的車輛是福特(Ford)的Econoline迷你廂型車，這是藍領工人喜愛的車型；今年到目前為止，警方已經記錄了603起福特Econoline盜竊案；去年也是這個車型第一。

今年和去年排名前十的其他被盜車型還包括幾款本田(Honda)車，日產(Nissan)Altima和豐田(Toyota)RAV 4。

盜車可以出於各種原因，但拆車取件仍然是主要原因；與新冠疫情相關的供應鏈短缺、運輸問題和通膨問題都使某些車型更受盜賊青睞；警察正在監視拆車場，看它們的主人是否有買賣被盜汽車的跡象。

警方還在進行長期的汽車盜竊案調查，在去年9月破獲的一起案件中，警方拘捕了十名與225輛盜竊汽車有關的嫌疑人，他們被指控將盜竊車輛運往海外。不過警方表示，這麼專業的盜車賊畢竟是少數，大約60%的被盜汽車最終被找回。

汽車 長島 警察

上一則

非營利組織教防身術 籲尊重跨性別者

下一則

美國民安隊就職禮 表彰特殊貢獻者

延伸閱讀

蘋果預告新一代CarPlay車用介面 讓汽車儀表板宛若iPad

蘋果預告新一代CarPlay車用介面 讓汽車儀表板宛若iPad
財經簡訊

財經簡訊
《老物件情懷》與老福特的緣分

《老物件情懷》與老福特的緣分
亞培CEO：6月初配方奶全力復產 設500萬元補救基金

亞培CEO：6月初配方奶全力復產 設500萬元補救基金
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

投行男強入曼哈頓中餐館如廁，被拒後狂毆員工，遭銀行開除。(截取自上海夢餐廳監控視頻)

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

2022-06-11 10:18
紐約布朗士一名男子在地鐵站台暴力推女乘客入軌 。(市警提供)

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

2022-06-07 12:47
紐約市高中錄取放榜，抽籤政策削弱高分學生優勢。(路透)

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

2022-06-11 07:14
張曉寧(身著囚衣者)8日身穿正反面分別寫有「不公平」與「沒人權」的囚衣上庭。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

2022-06-09 11:00
一名華人男子於4日下午5時左右，涉嫌無故損壞法拉盛羅斯福大道交緬街的一家中餐廳窗戶，被警方逮捕。(取自citizen截圖)

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

2022-06-05 09:15
紐約一名女子在進入下東城地鐵站後，遭歹徒先鎖喉後刺傷。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(Pexels)

19歲女子地鐵遭鎖喉 刀刺入背

2022-06-10 16:35

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌
回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人