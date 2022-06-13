7號線地鐵 男子隨機捅兩人落網

烏別拉作案時的影像。(警方提供)

近日紐約地鐵 又發生無差別攻擊案件，報住在皇后區 的一名32歲嫌犯，在七號線地鐵持刀連捅兩名素不相識的乘客，警方11日晚將其抓獲，以企圖謀殺(attempted murder)等罪名移送法辦。

警方表示，10日早8時40分左右，在一輛往曼哈頓方向行駛的七號線地鐵上，住在皇后區202街21-44號的32歲男子烏別拉(Donny Ubiera)，持一把大刀接近一名62歲的男性乘客，將其臉部和手部多處刺傷，並在位於皇后區長島市的皇后廣場(Queensboro Plaza)站下車並逃出站，案發車廂內血流過多，暫時停運，急救人員趕到現場將受害人送往艾姆赫斯特醫院救治，受害人傷口被縫多針，目前狀況穩定。

警方還說，11日早7時15分左右，在位於皇后區傑克遜高地(Jackson Heights)的74街-百老匯(74 Street-Broadway)法拉盛 方向地鐵月台，烏別拉持一把大刀接近一名55歲的男性乘客並刺入他的頸部，隨後向不知名方向逃逸，兇器在現場被警方查獲，急救人員趕到現場將受害人送往艾姆赫斯特醫院救治，受害人目前已脫離危急。 烏別拉。(警方提供)

警方11日晚8時54分將烏別拉抓獲並將其移送至轄管華人聚居的法拉盛轄區市警109分局，烏別拉被以兩項意圖謀殺、兩項攻擊(assault)、及兩項非法持有武器(criminal possession of a weapon)等罪名移送法辦。