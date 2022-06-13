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法拉盛社區上街遊行 反槍枝暴力

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛社區民眾、青少年、小商家上街遊行，共同抵抗槍枝暴力及仇恨犯罪。(崔容準提供)
法拉盛社區民眾、青少年、小商家上街遊行，共同抵抗槍枝暴力及仇恨犯罪。(崔容準提供)

針對在全市激增的仇恨犯罪及近期幾起重大的大規模槍擊事件，近百位法拉盛社區民眾、青少年、小商家等，12日一同手持槍枝暴力犯罪受害者的照片在法拉盛上街遊行，抵制仇恨犯罪、非法槍枝氾濫及槍枝暴力。

5月14日紐約州水牛城(Buffalo)超市屠殺案十人死亡，5月24日德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb)校園屠殺案19名學童和兩名成人命喪槍下，與此同時，針對亞裔、猶太裔、LGBTQ團體、有色及移民團體的仇恨犯罪也在紐約全市層出不窮，在槍枝氾濫及仇恨犯罪猖獗的大背景，由法拉盛多個社區組織一通開展的「無仇恨地帶」(Hate Free Zones)項目，12日組織近百位社區居民、青少年、小商家等上街遊行，共同抵抗槍枝暴力與仇恨犯罪，也為「無仇恨地帶」將在6月移民傳統月(Immigrant Heritage Month)舉辦的一系列教育及社區活動拉開帷幕。

遊行隊伍由法拉盛王子街(Prince St)交羅斯福大道(Roosevelt Ave)的La Jornada食儲站出發，行進至友聯街(Union St)交北方大道(Northern Blvd)的法拉盛高中(Flushing St)為止，手持槍枝暴力受害者照片及「仇恨在此處無容身之地」(Hate has no home here)等橫幅，強調暴力犯罪仍在持續，需要法拉盛的各社區團體共同合作，發聲抵抗。

法拉盛居民一同紀念槍枝暴力犯罪受害者。(崔容準提供)
法拉盛居民一同紀念槍枝暴力犯罪受害者。(崔容準提供)

參與遊行的大法拉盛商會執行主任崔容準(John Choe)表示，1657年，法拉盛居民連署簽名，並發表美國歷史上最早宣揚宗教自由權的文件之一「法拉盛陳情書」(Flushing Remonstrance)，反對當時政府對少數宗教的迫害，新冠疫情暴露了社會不平等的巨大問題，並在社區中引發了巨大的恐懼和不確定性，法拉盛必須重振1657年的精神和願景，必須團結起來，站出來為社區共同發聲。

法拉盛社區民眾、青少年、小商家上街遊行，共同抵抗槍枝暴力及仇恨犯罪。(崔容準提供...
法拉盛社區民眾、青少年、小商家上街遊行，共同抵抗槍枝暴力及仇恨犯罪。(崔容準提供)

法拉盛 仇恨犯罪 遊行

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