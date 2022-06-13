我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA審查員：輝瑞5歲以下幼童新冠疫苗安全有效

比特幣跌破2.5萬美元 經濟學家估會摔到2萬美元

非營利組織教防身術 籲尊重跨性別者

記者和釗宇／紐約報導
非營利組織「停止亞太仇恨」和美華協會紐約分會12日在曼哈頓華埠為亞太裔跨性別者和酷兒舉辦防身術課程。（記者和釗宇／攝影）
非營利組織「停止亞太仇恨」和美華協會紐約分會12日在曼哈頓華埠為亞太裔跨性別者和酷兒舉辦防身術課程。（記者和釗宇／攝影）

非營利組織「停止亞太仇恨」(Stop AAPI Hate)和美華協會紐約分會(OCA-NY)12日在曼哈頓華埠為亞太裔跨性別者(Transgender)和酷兒(Queer)舉辦防身術課程，幫助他們抵禦可能遭遇的歧視和暴力；主辦方表示，希望加強交流和教育，讓跨性別者和酷兒感受到更多尊重。

非營利組織「停止亞太仇恨」和美華協會紐約分會12日在曼哈頓華埠為亞太裔跨性別者和...
非營利組織「停止亞太仇恨」和美華協會紐約分會12日在曼哈頓華埠為亞太裔跨性別者和酷兒舉辦防身術課程。（記者和釗宇／攝影）

「停止亞太仇恨」(Stop AAPI Hate)的聯合主席瓊斯健二(Kenji Jones)自認為是非男女二元性別者(Non-Binary)的酷兒，瓊斯健二表示，亞太裔跨性別者和酷兒因為身兼亞太裔和性別少數者兩重身分，而更容易遭遇各種形式的歧視和暴力；該組織此前就曾為亞太裔社區多次舉辦防身術課程，但這是第一次為亞太裔跨性別者和酷兒舉辦這項課程，學員練習了攻擊和格擋技術。

非營利組織「停止亞太仇恨」和美華協會紐約分會12日在曼哈頓華埠為亞太裔跨性別者和...
非營利組織「停止亞太仇恨」和美華協會紐約分會12日在曼哈頓華埠為亞太裔跨性別者和酷兒舉辦防身術課程。（記者和釗宇／攝影）

瓊斯健二說，今年紐約市的亞裔仇恨犯罪數量增長300%，亞裔民眾一直在擔憂自己的安全；同時，紐約市亞太裔酷兒和跨性別者的數量也增長很快，而這一群體歷史上同樣也遭遇很多歧視；「這兩大特點結合在一起，就讓他們更易受到攻擊，因此我們非常高興能夠為他們提供防身課程。」

為防身課準備食品的華裔酷兒宇晨說，酷兒和跨性別者之所以被歧視，可能因為社會了解不...
為防身課準備食品的華裔酷兒宇晨說，酷兒和跨性別者之所以被歧視，可能因為社會了解不夠。（記者和釗宇／攝影）

除了更易遭受攻擊，瓊斯健二說，亞裔跨性別者和酷兒缺乏來自社會的尊重，而亞裔社區本身就是比較保守的，「我們通常在亞裔社區中能見度極低，許多人對我的身分和穿著感到疑惑，很多人也看到我的酷兒裝扮而不願和我講話、忽略我、貶低我；即便是在紐約市這樣多元開放的地方，仍有許多亞裔LGBT人群不被接受；我們也是普普通通的人，應當受到尊重。」

瓊斯健二表示，亞太裔跨性別者和酷兒因為身兼亞太裔和性別少數者兩重身分，而更容易遭...
瓊斯健二表示，亞太裔跨性別者和酷兒因為身兼亞太裔和性別少數者兩重身分，而更容易遭遇各種形式的歧視和暴力。（記者和釗宇／攝影）

為防身課準備食品的華裔酷兒宇晨說，「我們是少數族裔中的少數族群，會很辛苦；有一次我去購物後坐地鐵回家，身上有很多大包小包食材，就曾被人推搡、言語威脅，感覺是故意被針對；我們之所以被歧視，我認為是因為社會對我們不夠了解，應該加強教育和交流。」

亞裔 跨性別 歧視

上一則

父親節資源展 關愛男性健康

下一則

紐約市盜車案 暴增51%

延伸閱讀

「為生命而走」紐約市千人上街反槍暴

「為生命而走」紐約市千人上街反槍暴
巴西跨性別皇后勇闖全球大賽 盼拿獎金圓當媽夢

巴西跨性別皇后勇闖全球大賽 盼拿獎金圓當媽夢
保釋法放寬後…紐約市警1500人離職創新高 治安堪慮

保釋法放寬後…紐約市警1500人離職創新高 治安堪慮
美華藝術協會 藝術家郭晨個展舉行

美華藝術協會 藝術家郭晨個展舉行
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

熱門新聞

投行男強入曼哈頓中餐館如廁，被拒後狂毆員工，遭銀行開除。(截取自上海夢餐廳監控視頻)

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

2022-06-11 10:18
紐約布朗士一名男子在地鐵站台暴力推女乘客入軌 。(市警提供)

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

2022-06-07 12:47
紐約市高中錄取放榜，抽籤政策削弱高分學生優勢。(路透)

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

2022-06-11 07:14
張曉寧(身著囚衣者)8日身穿正反面分別寫有「不公平」與「沒人權」的囚衣上庭。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

2022-06-09 11:00
一名華人男子於4日下午5時左右，涉嫌無故損壞法拉盛羅斯福大道交緬街的一家中餐廳窗戶，被警方逮捕。(取自citizen截圖)

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

2022-06-05 09:15
紐約一名女子在進入下東城地鐵站後，遭歹徒先鎖喉後刺傷。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(Pexels)

19歲女子地鐵遭鎖喉 刀刺入背

2022-06-10 16:35

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌
回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人