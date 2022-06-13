非營利組織教防身術 籲尊重跨性別者

非營利組織「停止亞太仇恨」和美華協會紐約分會12日在曼哈頓華埠為亞太裔跨性別者和酷兒舉辦防身術課程。（記者和釗宇／攝影）

非營利組織「停止亞太仇恨」(Stop AAPI Hate)和美華協會紐約分會(OCA-NY)12日在曼哈頓華埠為亞太裔跨性別 者(Transgender)和酷兒(Queer)舉辦防身術課程，幫助他們抵禦可能遭遇的歧視 和暴力；主辦方表示，希望加強交流和教育，讓跨性別者和酷兒感受到更多尊重。 非營利組織「停止亞太仇恨」和美華協會紐約分會12日在曼哈頓華埠為亞太裔跨性別者和酷兒舉辦防身術課程。（記者和釗宇／攝影）

「停止亞太仇恨」(Stop AAPI Hate)的聯合主席瓊斯健二(Kenji Jones)自認為是非男女二元性別者(Non-Binary)的酷兒，瓊斯健二表示，亞太裔跨性別者和酷兒因為身兼亞太裔和性別少數者兩重身分，而更容易遭遇各種形式的歧視和暴力；該組織此前就曾為亞太裔社區多次舉辦防身術課程，但這是第一次為亞太裔跨性別者和酷兒舉辦這項課程，學員練習了攻擊和格擋技術。 非營利組織「停止亞太仇恨」和美華協會紐約分會12日在曼哈頓華埠為亞太裔跨性別者和酷兒舉辦防身術課程。（記者和釗宇／攝影）

瓊斯健二說，今年紐約市的亞裔 仇恨犯罪數量增長300%，亞裔民眾一直在擔憂自己的安全；同時，紐約市亞太裔酷兒和跨性別者的數量也增長很快，而這一群體歷史上同樣也遭遇很多歧視；「這兩大特點結合在一起，就讓他們更易受到攻擊，因此我們非常高興能夠為他們提供防身課程。」 為防身課準備食品的華裔酷兒宇晨說，酷兒和跨性別者之所以被歧視，可能因為社會了解不夠。（記者和釗宇／攝影）

除了更易遭受攻擊，瓊斯健二說，亞裔跨性別者和酷兒缺乏來自社會的尊重，而亞裔社區本身就是比較保守的，「我們通常在亞裔社區中能見度極低，許多人對我的身分和穿著感到疑惑，很多人也看到我的酷兒裝扮而不願和我講話、忽略我、貶低我；即便是在紐約市這樣多元開放的地方，仍有許多亞裔LGBT人群不被接受；我們也是普普通通的人，應當受到尊重。」 瓊斯健二表示，亞太裔跨性別者和酷兒因為身兼亞太裔和性別少數者兩重身分，而更容易遭遇各種形式的歧視和暴力。（記者和釗宇／攝影）

為防身課準備食品的華裔酷兒宇晨說，「我們是少數族裔中的少數族群，會很辛苦；有一次我去購物後坐地鐵回家，身上有很多大包小包食材，就曾被人推搡、言語威脅，感覺是故意被針對；我們之所以被歧視，我認為是因為社會對我們不夠了解，應該加強教育和交流。」