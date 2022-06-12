借廁被拒狂毆中餐館員工 銀行男主管遭開除

投資銀行男主管強入曼哈頓中餐館如廁，被拒後狂毆員工，遭銀行開除。(截取自上海夢餐廳監控視頻)

知名投資 銀行「瑞士信貸」(Credit Suisse)一名部門主管，4日進入曼哈頓中城中餐館要求借廁所，在餐館告知僅提供顧客使用後，男子發火並強行進入廚房毆打員工；業者日前將監視器畫面上傳網路後引發輿論，滋事男子11日遭解職。

在瑞士信貸的美國總部擔任媒體和信息服務部總監的男子坎貝爾(Roman Cambell)，4日進入位於西32街的「上海夢」(Shanghai Mong)亞洲混合風味餐館，要求借用洗手間。

餐館業主易簡(Jane Yi，音譯)表示，當自己好言告知洗手間只供顧客使用時，坎貝爾突然變臉、拒絕離開；隨後他強行進入，並在狹窄的廚房走道上和一名員工發生了爭執並肢體衝突，一名非亞裔 員工被打至額頭出血。

她表示，報警後警方並未逮捕坎貝爾，更沒有控罪，僅了解情況後簡短調停，便離開現場；易簡後來將現場監視器畫面做成短視頻，上傳至社交媒體，引發了輿論。

視頻顯示，在糾纏中坎貝爾試圖拿走易簡的手機，並將一名服務員的結帳單扯落在地，最後一名服務員試圖將坎貝爾推出廚房，但他順勢用拳頭猛擊服務員頭部，並扯其頭髮。

餐館老闆說，這起案件讓餐廳損失嚴重，案發時有許多人看到鬥毆場景紛紛起身離開，「他們沒點餐就走了，發生了這樣的事情，誰還願意來餐廳?」

知情人士透露，瑞士信貸在看到這段Instagram視頻後，解雇了坎貝爾；並在一份聲明中表示，該行為發生在工作場所之外，與該行無關；瑞信堅持譴責歧視 、欺凌或任何形式的暴力。

畢業於哥倫比亞大學的坎貝爾已刪除領英(Linkedin)頁面，他否認自己有不當行為，聲稱是服務員扭傷他的拇指後，才被激怒。