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2少年逃課衝浪 溺斃牙買加海灣

記者牟蘭╱紐約報導
黃睿安與佩爾紹於10日上午去皇后區牙買加海灣衝浪時，被困水中，不幸溺亡。(取自Pix11截圖)
黃睿安與佩爾紹於10日上午去皇后區牙買加海灣衝浪時，被困水中，不幸溺亡。(取自Pix11截圖)

13歲的黃睿安(Ryan Wong，姓名皆音譯)與同學佩爾紹(Daniel Persaud)，於10日上午逃課前去皇后區牙買加海灣衝浪，期間因遇上離岸流(rip current)，儘管市警與市消防局多部門出動海陸空三方救援，也未能挽救兩人的生命，市警11日宣布，兩名少年溺水身亡。

根據警方消息，黃睿安、佩爾紹以及其餘同行五人，10日上午11時左右，前往121街交Newport大道附近的春溪公園(Spring Creek Park)附近的海灣衝浪；警方說，過程中因遇上離岸流，導致黃睿安與佩爾紹無法浮上水面，衝浪板被水流衝進30呎深的水道。

警方稱，市消防局、海岸防衛隊(Coast Guard)及市公園局出動至少六艘船隻、一架直升機與大量警員和消防員展開營救，約在30分鐘後發現兩名溺水的少年，一人當場死亡，另一人傷勢嚴重，送往醫院急救，於11日死亡。

死者佩爾紹的家人11日在他罹難的海灘前悼念他的離去，他的叔叔傑瑞(Jerry)表示，外甥的去世讓一家人悲痛不已，「我們太震驚了，他並不經常出去，但悲劇就這麼發生了；他過去的生活就是家和學校，所有人知道後都很震驚，我們非常絕望。」

佩爾紹的母親辛格(Samantha Singh)在臉書悼念在意外中不幸喪生的兒子，「我的兒子，你今天永遠的離開了，卻沒有留下一句話」；她寫道：「請安息，我永遠的王子；你只有13歲，去玩水卻被永遠奪走了你的生命。」

黃睿安的母親黃格麗(Gloria Wong)在兒子不幸殞命後，也在臉書悼念，「我的睿安請安息，我愛你，你永遠在我的心裡。」

市公園局對這起意外，在聲明中哀悼兩名少年的離世，呼籲民眾夏日游泳時注意安全，並只在有救生員的地區從事水上活動。

黃睿安10日上午去皇后區牙買加海灣衝浪時，被困水中，不幸溺亡。(取自黃格麗臉書)
黃睿安10日上午去皇后區牙買加海灣衝浪時，被困水中，不幸溺亡。(取自黃格麗臉書)
黃睿安10日上午去皇后區牙買加海灣衝浪時，被困水中，不幸溺亡。(取自黃格麗臉書)
黃睿安10日上午去皇后區牙買加海灣衝浪時，被困水中，不幸溺亡。(取自黃格麗臉書)
佩爾紹10日上午去皇后區牙買加海灣衝浪時，被困水中，不幸溺亡。(取自辛格臉書)
佩爾紹10日上午去皇后區牙買加海灣衝浪時，被困水中，不幸溺亡。(取自辛格臉書)

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