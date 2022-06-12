入室賊掃空現金名牌包 班森賀華男損失慘重

居住於14大道交81街的26歲華男遭竊賊入室盜竊。(取自谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華社日前發生多起入室盜竊案，其中一名26歲華男 住所遭人入室盜竊，屋內價值上千元的名牌包包、現金被一掃而光，損失慘重；轄管當地的市警62分局呼籲知情民眾提供線索。

警方表示，本月3日居住在14大道交81街的26歲華男，於晚間9時返家時，發現後門敞開；走進屋內見一面狼藉，放在櫃子裡的幾個LV名牌包、還有5萬元現金都被盜走，立即報警求助。

62分局截取的監控視頻中顯示，該名身分不明的竊賊趁四下無人，將後門門鎖撬開後闖入，做案後朝81街東向逃逸，目前竊賊身份仍有待確認。

該轄區另一起入室盜竊案則發生在2日，居住於24大道交64街的30歲華男報警，表示屋內的貴重物品全被盜走；警方調查發現，竊賊是當地一名慣犯、45歲的霍爾(Peter Rhall)，他透過逃生梯爬到受害者家的二樓，撬開窗戶後闖入屋內。

警方懷疑，霍爾可能還涉及轄區內其他的入室盜竊案，目前已被送往布碌崙刑事法庭控罪，面臨刑事擅闖、三級入室盜竊等罪名，下次出庭日期是8月11日(周四)。

警方針對以上案件展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。