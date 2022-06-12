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班森賀銀行帳戶失竊案頻發 多因個資被盜

記者胡聲橋╱紐約報導
布碌崙華人社區服務中心舉辦警民會議，教導民眾如何避免銀行帳戶被盜。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙華人社區服務中心舉辦警民會議，教導民眾如何避免銀行帳戶被盜。(記者胡聲橋╱攝影)

管轄布碌崙(布魯克林)班森賀華社的市警62分局警員，日前在華人社區服務中心舉行警民會議，由於當地多家銀行近期都發生了帳戶被竊案件，其中有多名華裔受害，警方提醒，帳戶盜竊和金融詐欺大多與身分盜竊有關，呼籲民眾千萬不要洩露個人信息和銀行信息。

家住班森賀的余Kenny在3月時到花旗銀行(Citi Bank)交貨款，銀行說帳戶裡的餘額不足，一查之下發現帳戶裡共3萬7000元的錢不明被轉到馬來西亞，向社區服務中心和民選官員辦公室求助後，目前該案仍在調查。

另外近期在班森賀也有多位華裔銀行帳戶被盜或金融欺詐，涉案銀行包括大通銀行(Chase Bank)、美國銀行(Bank of America)、花旗銀行和公民銀行(Citizens Bank)等。

警方一再提醒民眾，銀行帳戶失竊和金融詐欺大多和身分失竊有關，民眾要保護好自己的個人和銀行信息，不要將信息隨身帶在身上或放在車裡，另外經常查看郵箱，也能防止因郵件被盜造成的身分盜竊。

警方敦促民眾在網上交易或電話交易時，最好用信用卡，不要使用金融卡、匯票、禮品卡，這樣一旦發現異常情況，還有挽回的餘地；若民眾發現帳戶失竊，應立即報警並到銀行掛失。

州眾議員寇頓(William Colton)也出席當天會議，表示銀行除了保護客戶帳戶，更會保護自身利益；建議民眾在掛失或填寫表格時，要注意提供的信息，避免讓銀行認定帳戶失竊，是由於個人未將資訊保護好。

華裔 詐欺 布碌崙

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