長島兒科診所造假疫苗卡 獲利150萬 82教師涉案

紐約長島三名醫護人員涉嫌販售假疫苗卡，三個月獲暴利150萬元。(蘇福克郡檢方提供)

長島蘇福克郡(Suffolk County)阿米提維爾(Amityville)村的一間兒科診所，日前因涉嫌偽造疫苗 卡，獲利150萬元而遭檢方起訴；但82名涉入的紐約市公校 教師否認參與這項非法交易，認為只是付費給診所幫忙「排毒」。

根據蘇福克郡檢方，「Wild Child Pediatric Healthcare」兒科診所兩名護士德沃諾(Julie DeVuono)及她的員工烏拉若(Marissa Urraro)，二人涉嫌偽造新冠疫苗接種卡，對成人收取一劑疫苗220元，兒童一劑疫苗85元的費用。

檢方指出，兩人為警方派去的臥底提供偽造的接種卡，並指稱其已注射疫苗，事實上卻從未為該警員接種；警方也從德沃諾的住處，查獲90萬元現金及分類帳簿，記載從去年11月開始偽造疫苗接種卡，獲利超過150萬元。

49歲的德沃諾和44歲的烏拉若被檢方控偽造重罪，德沃諾另被控蓄意申報不實，還有一名30歲的診所接待員豪艮(Brooke Hogan)也被控涉案，但三人均不認罪。

檢方表示，目前有82名紐約市公校教師涉嫌在該診所購買假疫苗卡，均已被市教育局 無薪停職，禁止進出其所在的學校；教師聯合工會(UFT)發表聲明，打算為此起訴市教育局。

「我們為排毒方案付費，而不是為疫苗接種本身付錢」；其中一名公校教師匿名否認為偽造的疫苗卡付費，表示該診所可以進行「解毒」治療，以抵銷施打疫苗的任何副作用。

另一名公校教師也說，德沃諾在進行「解毒」藥物治療前，也會嘗試其他的整體性療法，「她告訴我，這有利於排出疫苗毒素，我相信她，她為我們全家看診了六年。」

這些公校教師表示，其他人或許為偽造疫苗卡付費，但並不代表他們也這樣做；82名教師的辯護律師助理Betsy Combier說，「沒有任何事實證明他們參與欺詐行為。」她指責市教育局在沒有舉行聽證會的情況下，就將這些教師停職。

市教育局目前已把該問題移交市法律部門，市法律局發言人帕魯奇(Nicholas Paolucci)表示，市府將反對教師聯合工會提出的「毫無根據」的訴訟。