紐約客談／8大道改單行道計畫 市府終允暫緩

布碌崙日落公園 華人最為關注的8大道 改單行道計畫，近日迎來新進展；新市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)，在與競選州參議員的華裔曲怡文巡視8大道情況後，作出幾項承諾，包括暫緩剩下的改道計畫、將會聽取民意。

7、8大道改單行道計畫是在白思豪執政期間提出，直至去年底，當局已完成計畫中的部分整修，包括在8大道50至65街拓寬人行道；但引起社區劇烈反彈的計畫內容，例如減少停車位、加建使用度不高的單車專用道、以及公車站之間距離加長，希望市府能再三考量。

在該計畫擱置一段時日後，羅格貴茲近期終於帶來較為積極的回應，同意必須有更周詳的計畫、嚴謹的研究，去總結更適合當地交通發展的方案；巡視過程中，發現當地商業生意很有可能受到方案的影響，倘若方案不佳，對移民社區會帶來極大的破壞，同意不該衝動行事。

曲怡文也舉出實例，7大道交53街曾有公寓發生火災，百名消防員試圖第一時間趕到現場，但卻因交通情況延遲，改成單行道後這類情況只會惡化，對人命財產均是威脅。

事實上，市府行事不夠透明造成社區反彈已不是新聞，但市府是否願意聽取民意，不再閉門執行決策，仍有待觀察。

遑論市府是否將遵循諾言，目前令社區感到安心的是，當局對8大道的改造計畫想必不會在今年貿然提出；在該議題上非常積極關注的曲怡文、州眾議員白彼得(Peter Abbate)也都會確保當局實現諾言，不會擺了社區一道，至於居民更應該充當「社區觀察者」，隨時注意可疑的活動。

（紐約客談，每周二至周六見報）