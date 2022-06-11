何巫呷參賽十哩跑 中國50年首位

中國國家中長跑教練李犁(左)，從今年1月開始指導何巫呷(右)受訓。(記者張晨/攝影)

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影音來源：記者張晨

4月在加州舉行的國際田徑精英邀請賽「Payton Jordan Invitational」女子1萬公尺(約6.21哩)決賽中，中國運動員 何巫呷以31分46秒51的個人最好成績奪冠引爆跑圈；這位從四川涼山走出的24歲女孩一夜間戴上了「個人最佳」、「本賽賽季亞洲最佳」，甚至「11年來中國女子萬米成績最佳」的桂冠，名氣與奧運 冠軍比肩。

而11日早在曼哈頓中央公園 舉行的紐約女子十哩跑(New York Mini 10K)中，何巫呷的名字也赫然在側；主辦方紐約路跑者協會(New York Road Runners)表示，正是看到了何巫呷在西岸創下的好成績，才發出了參賽邀請，這是該賽事50年來，首次有中國籍專業中長跑運動員參加。

中國國家中長跑教練李犁從今年1月開始指導何巫呷受訓，2月到達美國訓練四個月及比賽四場後，以新秀的身分贏得了業界認可。

「中國目前的體育賽事很少，運動員不能只訓練不比賽」；李犁說，此前的四場比賽均在田徑場內進行，紐約女子十哩跑，將是何巫呷的首場路跑。

到達紐約前，一行人在亞利桑那州集訓，並模擬中央公園地形，進行山坡跑訓練；李犁表示，何巫呷的訓練穩定性有了很大提高，希望她在紐約的比賽能堅定執行製定好的比賽計畫，在掌控力上得到新提升。

「你想過自己已經可以跑這麼快嗎？」問及在美國的幾場比賽中，何巫呷不斷超越自我，打破紀錄，「我沒想過，但是我做到了。」24歲的她回答的總是簡單乾脆。

紐約女子十哩跑每年都會吸引許多奧運冠軍參賽，在此次參賽的36名專業運動員中，何巫呷是唯二沒有個人路跑最好成績的選手。

第一次來到美國，更是第一次來到紐約的何巫呷說，2020年自己才從業餘轉型成專業運動員，「從大涼山到可以和不同膚色的頂尖高手過招，我想的只是用一己之力改變命運，讓父母、哥哥過上好日子。」

不久前，世界田聯官網數據庫上，才剛剛把編號為14714417的運動員名字從「Wuxia He」改正為「Wuga He」，此前幾年的謬誤並無人在意或提及。

如果衡量在何巫呷身上最寶貴的東西，「想要」是首位的，從她身上能感受到，競技體育中長期看作必需的「苦」和「累」似乎並不存在，取而代之是青春向上的朝氣，是對自身潛力的好奇，是對未來更好的憧憬，「我想看到更好的自己，並且找到方向。」她說。

「未來可期。」李犁看到愛徒談及過往滿臉是笑，他說，「自律、悟性以及對自己的高要求是何巫呷難得的品質，當然拋不開她優秀的身體素質和個人天賦」；在談到未來計畫時何巫呷說，「長遠來講，我希望能站到下屆奧運會的賽場上。」