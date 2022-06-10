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紐約客談╱保釋改革 牛毓琳與民不同調

紐約客談

正在競選國會眾議員的現任州眾議員牛毓琳，近期頻繁造訪曼哈頓和布碌崙的華人社團，但其支持保釋法改革、亞裔細分法案的政見，與大部分華社民眾的看法大相逕庭，在網上常遭華裔選民抨擊「極左」。

這股反對浪潮比多年前保釋法改革推出之際更為強烈，理由在於當前紐約市的犯罪問題比過去幾年更加嚴重，且受害者中華裔的比例飆升。一個亞裔女性在市中心的華埠家裡都能被遊民尾隨殺害，為何同樣身為亞裔女性的牛毓琳卻無法同理這樣的遭遇，依舊堅持保釋法改革不為所動？

諸如此類的評論在牛毓琳相關報導下方源源不斷，但就像一位網友所說，她不是沒有同理心，而是將同理心給了施暴者。

在牛毓琳的眼中，保釋法是不公平的起源，為了保護貧窮罪犯的利益，就必須讓他們和富人罪犯有一樣被保釋的權利。那如果把未經判決或懲戒的貧窮罪犯重新放回街上，他們又再度行惡怎麼辦？牛毓琳以為這與保釋法改革無關，畢竟犯罪的發生根本無法預料，當前受害者飆升是與仇恨亞裔現象有關，要解決也是解決貧困、心理、種族等問題，與司法改革無關。

但如果貧困、心理、種族等問題一日不改，或是需要長期努力才能見一點成效，那麼這中間死去的受害者便活該做「冤死鬼」嗎？因為本該保護他們的司法系統不作為，寄希望於長期的社會改革來當法官，且非要在大是大非、黑白分明的犯罪議題裡談歧視，忽略最應該探究的案件中孰是孰非的核心本質。

那些在獄中遭受不公平待遇的囚犯固然可憐，但那是行政問題、不是司法問題；且如果要在犯罪議題中談歧視，那麼最慘的絕對不是施暴者，而是受害者。

亞裔 眾議員 歧視

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