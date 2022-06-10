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涉殺害嚴志文嫌犯妻子 非法持有八把上膛槍被控

記者牟蘭／紐約報導
涉嫌在皇后區森林小丘當街開槍射殺嚴志文的嫌犯妻子多蘿西日前因非法持有槍枝被捕；圖為嫌犯居住的公寓的附近街道。(記者牟蘭／攝影)
涉嫌在皇后區森林小丘當街開槍射殺嚴志文的嫌犯妻子多蘿西日前因非法持有槍枝被捕；圖為嫌犯居住的公寓的附近街道。(記者牟蘭／攝影)

涉嫌在紐約皇后區森林小丘當街開槍射殺華裔外賣郎嚴志文的嫌犯妻子多蘿西(Dorothy Hirsch)，在其丈夫落網後也被拘捕，被以八項非法持有上膛槍C類重罪以及非法持有其他武器等罪名移送法辦，她日前已獲准保釋，下次出庭時間是23日。

根據警方消息，51歲的赫希(Glenn Hirsch)涉嫌於4月30日在森林小丘當街射殺嚴志文，他一年前因要求長城餐廳提供額外的酸甜醬與餐館結怨，後曾多次恐嚇包括嚴志文在內的員工，並涉刑事毀壞，案發當天，他曾七次駕車經過被害人工作的餐廳。

案發後，警方立即鎖定赫希，經過一個月的調查，於1日晚在赫希位於皇后區布萊伍德(Briarwood)的公寓內將其逮捕；警方稱，被告曾一度拒絕開門，並非完全配合執法。

警方隨後在距離他公寓不到一哩的其妻家中搜出八把槍，並指他的妻子涉嫌替他藏匿這些槍枝；警方稱，赫希的妻子比他年長11歲，兩人雖已分居，但關係良好，他在案發當晚先送妻子上班，隨後涉嫌尾隨嚴志文並槍殺他。

法院文件顯示，多蘿西在3日上午被捕，她以八項非法持有上膛槍C類重罪以及多項非法持有其他武器的D類與E類重罪移送法辦，6日上庭，法官將保釋金定為5萬元現金或15萬元資產保證候審，她將於23日在皇后區的州高等法院上庭。

赫希被大陪審團以一項二級謀殺、兩項非法持武、刑事毀壞、恐嚇與非法跟蹤等十罪起訴；赫希在庭上拒不認罪，法官8日將他的保釋金定為50萬元現金或1000萬元的資產保證，目前尚未交保繼續關押，若罪成，他將面臨29年八個月到44年的監禁。

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