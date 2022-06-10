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牛毓琳訪福建社團 被要求為遊民所發聲

記者顏嘉瑩／紐約報導
牛毓琳(右三)表示，她不論何時都願意到社區、傾聽民眾的聲音。(記者顏嘉瑩/攝影)
牛毓琳(右三)表示，她不論何時都願意到社區、傾聽民眾的聲音。(記者顏嘉瑩/攝影)

競選紐約州第10選區國會眾議員的華裔州眾議員牛毓琳，9日到曼哈頓華埠美國福建公所拜訪，宣傳政見；不過與會者多針對東百老匯91號遊民所計畫，要求牛毓琳不論在州議會或未來在國會，都要向當局傳達社區的聲音。

牛毓琳表示，自2016年當選州眾議員以來，除了和社區站在一起，也為亞裔社區爭取到許多資源，包括去年從州政府爭取到1000萬美元的經費，今年增加到2000萬元；她說，此次參選更需要鄉親的幫忙，才能發出更大的聲音，進一步發揮政治影響力。

福建公所主席鄭德良表示，身為華人，一定支持牛毓琳參選，但目前社區面臨仇恨犯罪、遊民所等問題，居民最迫切的是希望政府能取消東百老匯91號遊民所的計畫；他說，幸福感是居民生活最起碼的底線，但在治安差的情況下，民眾無法有幸福感，走在街上、乘坐地鐵都感到恐懼，希望牛毓琳將這樣的聲音傳到各層級政府內，並協助解決居民問題。

與會者中有不少「關注東百老匯委員會」成員，對遊民所提出意見；在華埠執業超過30年的醫生陳建閃說，華埠年輕人搬離，社區只剩不會說英文的年長者、老移民，若再有遊民所重擔，居民將無法生存、華埠也會消失，「我想知道牛毓琳在當選後，是否能帶給社區需要的，我們需要一個領導的聲音。」

委員會成員王鏑則說，華埠興建監獄、遊民所，但卻沒有得到一絲回饋，過去30年間更沒有新建可負擔住房，「這是系統歧視」，她要求牛毓琳協助社區再致信給市遊民服務局(DHS)，陳述華埠遊民所已飽和等問題。

牛毓琳9日為參選國會眾議員拜會福建公所，與會者表達對華埠遊民所的憂心。(記者顏嘉...
牛毓琳9日為參選國會眾議員拜會福建公所，與會者表達對華埠遊民所的憂心。(記者顏嘉瑩/攝影)

牛毓琳則表示，她不論何時都願意到社區、傾聽民眾的聲音，承諾會就遊民所問題，為社區持續發聲致信；對於仇恨犯罪等長久存在的問題，她則說勇敢面對是對抗仇恨犯罪最好的方法，「這些人希望看到我們害怕、躲起來，但只要我們勇敢站出來並發出更大的聲音，就能表現出亞裔社區的無所畏懼。」

牛毓琳日前還拜會了美國福建會館(三山會館)及美國福建僑聯總會，受到福建會館主席潘木永、福建僑聯總會主席陳鍵榕等人的歡迎和支持。

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