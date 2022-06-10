罷免檢察官白艾榮 連署近2萬 華人最踴躍

舊金山進步先鋒派地區檢察官博徹思下台後，與其執法理念相同的曼哈頓地區檢察官白艾榮也「四面楚歌」。（本報檔案照）

舊金山進步先鋒派地區檢察官 博徹思(Chesa Boudin)8日被選民罷免 ，與其執法理念相同的曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)9日也遭紐約市長亞當斯(Eric Adams)提醒「引起注意」；共和黨紐約州長參選人小朱利安尼(Andrew Giuliani)等人在網上發起的「罷免白艾榮」連署，也已收到近2萬簽名，且大多數來自華裔市民。

白艾榮自今年1月上任以來，因輕罪不起訴、重罪輕處理等執政理念引發極大爭議，在博徹思罷免後也再度成為輿論焦點，被外界指地位「岌岌可危」，恐將成為下一個被趕下台的人。

剛對白艾榮提出批評的亞當斯，再度將矛頭指向這位「四面楚歌」的檢察官，他表示紐約市刑事司法系統已被法官和議員搞垮、淪為了民眾的笑柄，指責檢方對犯罪手軟的執法方式只會令嫌犯重返街頭，「這些極端分子不支持打擊槍擊案件，那博徹思的下台就值得他們多注意。」亞當斯9日說。

市長亞當斯指出，紐約和美國被極左和極右派的拉扯，夾在中間的正常人們不堪其擾。（市長辦公室提供）

「美國和紐約目前的趨勢是，少數的極右派把槍放在每個人手裡，少數的極左派又不追究罪犯的責任，這兩方互相攻擊，夾在中間的正常人們不堪其擾。」亞當斯表示，「所以舊金山的民眾忍無可忍了，他們採取了行動，拒絕繼續這樣生活下去。」

而與舊金山不同的是，紐約州沒有罷免選舉，想要撤換檢察官需要州長的直接決定，「霍楚已經向左派屈服，她永遠不會有勇氣罷免白艾榮。」州共和黨主席蘭格沃斯(Nick Langworthy)表示，以小朱利安尼、前紐約市長候選人史里華(Curtis Sliwa)為代表的共和黨領袖，日前在網上發起連署，要求罷免白艾榮的檢察官席位。

目前這份連署已收到近2萬份簽名，且大多數為華裔。「即使難以有直接的決定性作用，我們還是簽名了，白艾榮的所為是連市長都受不了的。」紐約華人社區人士袖羅維宗表示，目前紐約在極左派和極右派間搖擺，受害的就是中間的「常識者」，「而這些都是「沈默的大多數」，不發聲就只能被「白癡」代表，我們華人如果不想再忍氣吞聲，就應該積極站出來投票。」