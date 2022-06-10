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ICE：不會進入學校、教堂抓無證移民

記者牟蘭／紐約報導
角聲佈道團邀請移民暨海關執法局的公關部主任與華裔社區對話，解答民眾對當局工作範圍的誤解。(記者牟蘭／攝影)
角聲佈道團邀請移民暨海關執法局的公關部主任與華裔社區對話，解答民眾對當局工作範圍的誤解。(記者牟蘭／攝影)

聯邦移民及海關執法局(ICE)的公關部主任托瑪斯(Sonia Thomas)日前在基督教角聲佈道團舉辦的宣導會上表示，當局不會在宗教場所與學校等敏感場所抓捕無證客，但若移民涉嫌犯罪，且不回應ICE的問訊，當局可在當事人上庭後，在法院門外等候執法。

角聲日前邀請移民暨海關執法局的公關部主任與華人社區對話，由角聲福音廣場總監陳熾主持，解答民眾對當局工作範圍的誤解；托瑪斯表示，ICE隸屬國土安全部(DHS)，負責處理對社會構成威脅的無證移民與合法移民，這些移民一經定罪，由遣返部門(ERO)遞解返回母國。

因民眾不了解當局的職責，托瑪斯表示，常被謠言誤導，認為ICE會強行進入學校等特殊場所逮捕無證客；她分享國土安全部的數據顯示，2021財年的3月到9月期間，聯邦海關與邊境保護局(CBP)拘捕的人數遠高於ICE，「在邊境強行分開無證家庭孩子與父母的執法部門，也不是我們。」

托瑪斯解釋，ICE的探員不會進入學校與教堂等敏感場所執法，強調未成年人即使沒有身分，也可接受教育，且當局設有家庭活動中心(Family Staging Center)，為與父母分離的無證客家庭孩子提供幼兒園到12年級的課程以及心理輔導等。

由於紐約市是庇護城市，托瑪斯說，市警不與聯邦當局合作，導致執法效率降低，更成為一些不法分子的保護傘，釀成更大的悲劇；她表示，若民眾被ICE鎖定，且拒不配合當局的調查，執法人員會查詢涉嫌違法無證客的出庭日期，在法院門外等候執法，「我們不會進入法院，但這是最後的辦法」。

托瑪斯表示，ICE與社區的非營利組織合作，對當局執法有疑問的民眾，可通過角聲等組織與聯邦當局聯繫，詢問相關事由，避免造成不必要的恐慌，「角聲會和我們聯繫，我會向我的同事求證事件的真實性」。

角聲佈道團邀請移民暨海關執法局的公關部主任與華裔社區對話，由角聲福音廣場總監陳熾...
角聲佈道團邀請移民暨海關執法局的公關部主任與華裔社區對話，由角聲福音廣場總監陳熾主持。(記者牟蘭／攝影)

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