賓州車站啟動改建設計招標

州府希望將目前分上下兩層的賓州車站改為單層候車大廳，整個項目預計耗資在60至70億元之間，計畫開工後五至六年內完成。（MTA提供）

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)、新州州長墨菲(Phil Murphy)和紐約市長亞當斯(Eric Adams)9日在曼哈頓中城賓州 車站(Pennsylvania Station)莫乃漢車站大廳(Moynihan Train Hall)舉行記者會，宣布啟動賓州車站改建設計招標，目標是把賓州車站改建為單層、高吊頂、大空間的車站，面積預計將超過莫乃漢車站大廳和大中央車站的總和。

影音來源：記者和釗宇

賓州車站是西半球最繁忙的交通樞紐，是MTA、NJ Transit和Amtrak線路交匯，客流量高於拉瓜地亞機場、甘迺迪機場和紐瓦克機場 的總和；現賓州車站差評不斷，不僅標識混亂，因其站台昏暗而被一些民眾嘲諷為「地獄」；前州長葛謨(Andrew Cuomo)去年曾宣布將賓州車站改建為「帝國車站樞紐」(Empire Station Complex)的計畫，原定加蓋多個摩天大樓，但這一計畫隨著葛謨下台而擱淺。 墨菲表示，無論是日常通勤還是偶然觀光的新州民眾，都應該享有更好的賓州車站。（記者和釗宇／攝影）

霍楚接手後，欲更加專注於改造車站本身，大幅削減了周邊建築高度；根據規畫，州府希望將目前分上下兩層的賓州車站改為單層候車大廳，以此可以新建高達450呎的透明天頂，讓自然光照進車站，也將能讓站台與車站的其他公共設施融為一體。 州府希望將目前分上下兩層的賓州車站改為單層候車大廳，整個項目預計耗資在60至70億元之間，計畫開工後五至六年內完成。（MTA提供） 紐約州長霍楚(右二)宣布啟動賓州車站改建設計招標。（記者和釗宇／攝影）

建成後的主候車大廳面積，將超過莫乃漢車站大廳和大中央車站的總和；同時還將新增八畝的公共空間、18個新入口以及1800套民宅，其中540套將作為可負擔住房；整個項目預計耗資在60至70億元之間，計畫開工後五至六年內完成；有意參與設計競標的企業須在7月28日提交設計稿，州府將在秋季選定方案。 州府希望將目前分上下兩層的賓州車站改為單層候車大廳，整個項目預計耗資在60至70億元之間，計畫開工後五至六年內完成。（MTA提供）

霍楚表示，數十年來，賓州車站已從紐約州過去的驕傲轉變為令人難堪的象徵，「它黑暗、陰沉、令人壓抑；這項改建計畫將把賓州車站轉變為世界級、以乘客為中心的交通樞紐。」 州長霍楚表示，這項改建計畫將把賓州車站轉變為世界級的交通樞紐。（記者和釗宇／攝影）

墨菲則表示，無論是日常通勤還是偶然觀光的新州民眾，都應該享有更好地賓州車站；亞當斯表示，賓州車站改建計畫對紐約市來說至關重要，「這是我們這個時代的帝國大廈，無論我們是誰、在做什麼，交通一直是保證繁榮生活的核心。」 市長亞當斯表示，賓州車站改建計畫對紐約市來說至關重要。（記者和釗宇／攝影）

紐約華埠共同發展機構行政總裁陳作舟受邀參會，他表示改建計畫將給賓州車站帶來新面貌，「賓州車站應當給乘客帶來賓至如歸的感覺，而不是像現在一樣讓人感到陰沉壓抑。」