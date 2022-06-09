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金兌錫拚連任 百餘家政護理員站台

記者牟蘭／紐約報導
金兌錫(講話者)8日獲馬泰以及百餘家政護理員與本地居民背書，支持他競選連任第40選區州眾議員。(記者呂賢修／攝影)
金兌錫(講話者)8日獲馬泰以及百餘家政護理員與本地居民背書，支持他競選連任第40選區州眾議員。(記者呂賢修／攝影)

眾議員金兌錫(Ron Kim)8日獲市議員參選人馬泰(Christopher Marte)、百餘家政護理員與本地居民背書，支持他競選連任代表法拉盛的第40選區州眾議員；與會者稱讚他不畏強權，為婦女與少數族裔等弱勢群體發聲。

金兌錫表示，當日他收到從政以來最有意義的背書之一，百餘名家政護理員為他站台，支持他競選連任，「她們中的多數是移民女性工人，代表了像我媽媽一樣的新移民，她們曾在糟糕與被剝削的環境下工作」。

對於未來，金兌錫表示，仍有一些法律需要改善，例如繼續要求廢除24小時工作制以及禁止強制仲裁條款等，「我感謝每一位與會者，謝謝他們今年繼續支持我參選」。

馬泰表示，金兌錫的正直在州府沒人能夠替代，肯定他為家政護理員等弱勢群體發聲，「其他民選官員可能因強大的外界壓力而屈服，但他(金兌錫)卻從不退縮，以家政護理員要求廢除的24小時工作制為例，他堅持為這些女性發聲，拒絕讓她們的聲音被強權淹沒」。

曾從事家政護理員多年的賴以燦(Lai Yee Chan，姓名皆音譯)表示，她曾因為24小時工作制，出現健康問題，並對她與家人的關係也帶來負面影響；她稱讚金兌錫始終沒有保持沉默，堅持為她們發聲，批評這種工作制度與相關組織，「她真的關心女性與少數族裔」。

州眾議會第40選區包括皇后區法拉盛、白石鎮、大學點與莫瑞丘(Murray Hill)等華裔集中社區，現任州眾議員金兌錫將於28日與華裔趙靖桉(Kenneth Chiu)在民主黨黨內初選中對決。

金兌錫(前排右一)8日獲馬泰以及百餘家政護理員與本地居民背書，支持他競選連任第4...
金兌錫(前排右一)8日獲馬泰以及百餘家政護理員與本地居民背書，支持他競選連任第40選區州眾議員。(記者呂賢修／攝影)

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