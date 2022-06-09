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牛毓琳拜訪亞裔民安隊獲背書

記者顏潔恩／紐約報導
國會眾議員參選人牛毓琳(下排左四)拜訪民安隊。(柳寶枝提供)
國會眾議員參選人牛毓琳(下排左四)拜訪民安隊。(柳寶枝提供)

華裔州眾議員牛毓琳日前宣布參選新畫的國會議員第10選區，8日拜訪布碌崙(布魯克林)亞裔民安隊，爭取當地華人的支持，獲得民安隊的背書，隊長柳寶枝表示，早在十多年前便結識牛毓琳，一直以來為亞裔爭取權益付出，都看在眼裡，將會全力支持。

第10選區包括14街以南的曼哈頓下城、布碌崙公園坡(Park Slope)、貝瑞吉(Bay Ridge)、日落公園(Sunset Park)、波羅園(Borough Park)等社區，該選區選民中有49.7%是白人，亞裔是第二大選民群體，占22%，其次是西語裔的18.4%和非洲裔的5.8%。

牛毓琳當日向在場多名民安隊隊員介紹自己，此次第10國會議員選區競爭激烈，且參選的亞裔人數也多，希望能爭取各族裔民眾的選票；她重申，參選國會議員是希望能為亞裔社區帶來更多政府資金和服務資源，在主流社會提高亞裔的能見度和代表力，並團結亞裔社區發聲。

柳寶枝表示，早在十多年前她擔任州參議員劉醇逸的助理時便認識牛毓琳，後來在州府奧伯尼出差時也接觸過，一直以來對華人事務的參與度、關心度很高，「她是真的關心亞裔」；他也表示，牛毓琳擔任州眾議員多年，政績有目共睹，且具備一定實力，是真正有辦法帶動亞裔社區強大的人選。

「我們是自發支持牛毓琳的」，柳寶枝說，擁有多年經驗的牛毓琳了解政治職場，相比其他參選人更懂得在立法上維護亞裔，將會發揮影響力，為她爭取選票。

亞裔 布碌崙 眾議員

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