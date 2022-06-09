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紐約客談／首輪辯論結束 霍楚優勢難撼

和釗宇

首場州長民主黨初選電視辯論落下帷幕，雖然州長霍楚(Kathy Hochul)遭到市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)和國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)左右夾攻，但二人的對霍楚的進攻都淪為具體化的人身攻擊，而缺乏其個人對紐約州未來的願景；相比之下，霍楚均正面回應了二人的攻擊，進退有道；本輪辯論雖談不上精彩，但也可看出霍楚優勢難撼。

霍楚的弱點分為兩類，一種是主觀上的政策，如美足水牛城比爾隊場館撥款；威廉姆斯和蘇奧齊則抓住這一點猛攻，無論討論到任何問題，二人都要往這個話題上扯，意在向公眾強化這一「醜聞」；霍楚對此的回應策略則是，堅決否認其夫與該案的關係，並強調撥款的經濟正面影響。

另一類弱點則是客觀原因所致，如疫情以來的治安惡化，正如霍楚自己所說，她才上任九個月，已經通過控槍法案包，治安惡化的鍋也背不到她頭上；而無論是左邊的威廉姆斯和右邊的蘇奧齊，都提不出有力駁斥，都是老生常談的強調。

一方面，左派聲勢早已無法和兩年前相比，威廉姆斯從左派立場上，無非只能從所謂心理健康、保護遊民權益去反駁，撤資警局都已不敢講；另一方面，右邊的蘇奧齊也只能批評霍楚在打擊犯罪方面做得不夠，但他的立場又不鮮明到足以吸引右邊的選民，因為支持他還不如直接去支持共和黨。

因此，持中庸定位的霍楚，才能最大程度上吸引民主黨的基本盤；此前幾次民調都顯示霍楚的支持率仍大幅領先其他二人，再加上霍楚競選資金也遠超對手，她在初選的優勢仍難以撼動。

紐約客談，每周二至周六見報。

霍楚 威廉 民主黨

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