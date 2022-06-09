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朱立倫拜訪中華公所 向華埠孫中山銅像獻花

記者顏嘉瑩／紐約報導
朱立倫表示，相信國民黨將於2024年拿回執政權。(記者顏嘉瑩/攝影)
朱立倫表示，相信國民黨將於2024年拿回執政權。(記者顏嘉瑩/攝影)

中國國民黨主席朱立倫的訪美行程來到第三站，8日來到曼哈頓華埠，拜會紐約中華公所，表示七年前選參選總統落敗後來到紐約，從公所、僑社獲得很多鼓勵，如今擔任黨主席；他相信國民黨也將會重新站起來，在2024年重新拿回執政權。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

對紐約有許多回憶的朱立倫表示，回到紐約，心中難掩興奮之情；他分享，自己在紐約大學求學階段，每看到中華公所的青天白日旗就像是回到家，每年雙十國慶都會到華埠參加遊行，也因此結識了當時在哥倫比亞大學讀書的太太。

朱立倫說，七年前參選總統落敗再回到紐約時，從中華公所得到很多鼓勵，如今擔任黨主席，除了拼年底選戰外，也希望能在2024年重新執政。

他感謝紐約傳統僑社多年來對國民黨、對中華民國的支持，「在這麼辛苦、困難的情況下，僑界不離不棄支持中華民國，傳統僑社都是孫中山的信徒。」

中華公所主席曾偉康表示，紐約僑社與中華民國、國民黨的關係十分密切，百多年來，中華公所一直全力支持、擁護中華民國，從未間斷；他還分享在中華公所努力下將哥倫布公園的孫中山銅像永久化，並命名中山廣場的過程。

此次訪美行程，主要為國民黨駐美代表處揭牌，朱立倫表示，代表處的成立還得靠著黨員、僑領和僑胞做最好的助手、拓展人脈，讓美國及全世界都能聽到、看到國民黨的聲音；未來代表處也將在美方政界、學界多多了解、接觸國民黨。

當天朱立倫除了拜訪中華公所，還到哥倫布公園向孫中山銅像獻花致意，再到紐約朱沛國堂祭祖，最後在喜運來大酒家參加僑宴。

朱立倫預計共在紐約停留兩天，9日他將與美國外交政策全國委員會(NCAFP)、外交關係協會(CFR)交流，10日離開紐約，前往洛杉磯。

朱立倫訪問紐約中華公所。(記者顏嘉瑩/攝影)
朱立倫訪問紐約中華公所。(記者顏嘉瑩/攝影)
朱立倫抵達紐約中華公所，受到僑胞歡迎。(記者顏嘉瑩/攝影)
朱立倫抵達紐約中華公所，受到僑胞歡迎。(記者顏嘉瑩/攝影)
朱立倫表示，相信國民黨將於2024年拿回執政權。(記者顏嘉瑩/攝影)
朱立倫表示，相信國民黨將於2024年拿回執政權。(記者顏嘉瑩/攝影)
朱立倫到朱沛國堂祭祖。(記者顏嘉瑩/攝影)
朱立倫到朱沛國堂祭祖。(記者顏嘉瑩/攝影)
國民黨主席朱立倫到朱沛國堂祭祖。(記者顏嘉瑩/攝影)
國民黨主席朱立倫到朱沛國堂祭祖。(記者顏嘉瑩/攝影)
朱立倫抵達紐約中華公所，受到僑胞歡迎。(記者顏嘉瑩/攝影)
朱立倫抵達紐約中華公所，受到僑胞歡迎。(記者顏嘉瑩/攝影)
朱立倫到哥倫布公園向孫中山銅像獻花致意。(記者顏嘉瑩/攝影)
朱立倫到哥倫布公園向孫中山銅像獻花致意。(記者顏嘉瑩/攝影)

國民黨 中華民國 華埠

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