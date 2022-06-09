華女遭入室攻擊 母抵美謝亞總會

林玉芳、邱太太、趙善枝日前拜訪亞總會致謝。(亞總會提供)

費城 3月發生的入室攻擊中，華女 林玉芳險些遭華男同事倪恆健(Hengjian Ni，音譯)強姦，隨後遭對方連捅多刀並傷及兩名前來營救的兒子，數個月來積極接受治療；在布碌崙(布魯克林)亞裔社團聯合總會的協助下，林玉芳的母親日前已從中國抵美，特意拜訪亞總會致謝。她也分享案發後的心路歷程，被捅傷的雙手幾乎殘廢，也經常從噩夢中驚醒，精神受到極大困擾。

3月6日，39歲的倪恆健在費城梅菲爾社區(Mayfair)諾爾街(Knorr Street)一棟民宅內，試圖強姦37歲的同鄉女同事林玉芳，未得逞後他拿起刀對其展開攻擊，前來救援的15歲、十歲兒子也遭刺傷，倪恆健最後到警局自首，被控企圖謀殺等罪名；案發後林玉芳的丈夫趙善枝到紐約訪問亞總會，指出家中發生劇變，希望亞總會能助一臂之力，爭取讓60多歲的岳母盡早來美照顧受傷的妻小三人，好讓他重返工作、養家糊口。

在亞總會的協助下，林玉芳的母親邱太太日前順利獲得簽證 ，並於7日抵達紐約，林玉芳、趙善枝接機後一起前往拜訪亞總會，向負責人陳善莊致謝。

林玉芳指出，此前與母親已六年未見，案發後遲遲不敢告訴她實情，直到出院傷勢穩定後，姊姊才透露給母親知道；母親擔憂得寢食難安，簽證獲批後第一時間就買了機票趕往美國，可幫助照料他們一家，緩解部分重擔。

回憶起被攻擊的經歷，林玉芳忍不住潸然淚下，當時兇嫌猛砍自己時，她在尖叫中驚動兩名趕來的孩子，卻也慘遭攻擊；趁著兇嫌注意力不在身上，她馬上開門想出去求救，但很快又被追上來的倪恆健繼續攻擊，「我當時倒下的時候，以為自己要死了」。

她心有餘悸，認為案件若發生在夜晚，恐怕鄰里也不會聽見，母子三人或許就這樣死於家中都無人知曉。

她砍傷的頭依然會傳來劇痛、發暈，導致夜裡睡眠不好，除經常做惡夢外，她現在也害怕一個人待在屋內，甚至下樓也要有人作伴，精神受到很嚴重創傷；另外展示被多刀砍傷的雙手，即使傷口痊癒、但傷痕明顯，兩隻手不能像從前正常運作，手指也無法彎曲，幾乎已經殘廢；醫生指出手筋被砍斷，康復之路會很漫長，要她做好心理準備。

受害者一家也重申，一定要嚴懲兇嫌、判以重罪，不能再出來危害社會；另外他們因龐大的醫療費用、這幾個月又失去經濟來源，懇請愛心人士捐贈善款；可寄送支票到地址3251 Knorr St Philadelphia, PA 19149，收款人為Shan Zhi Zhao。