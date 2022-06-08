談仇恨犯罪 「當一天市警局長」徵文 3華生上榜

「當一天警局長」徵文比賽，獲獎學生宣示就職。(市警提供)

青年組織「紐約警察 運動聯盟」(Police Athletic League)舉辦的徵文比賽「當一天市警局長」(Police Commissioner for a Day)頒獎典禮於6日在市警總局舉辦；此次徵文以「如何減少針對城市邊緣人群的仇恨犯罪 」為題，44名學生從約80篇文章中脫穎而出，其中三名華裔學生獲獎。

獲獎華裔學生李菲雅(Sophia Li)當日被任命為一日市警校園安全小組(NYPD School Safety Division)指揮官，她表示，發現很多仇恨發生在年輕人身上，所以她認為在學校的宣導教育格外重要。

「研究發現，有很多人實施仇恨犯罪的嫌犯年齡在18歲以下。」她說，新冠疫情期間，亞裔 社區籠罩在仇恨犯罪陰影下，每個人都害怕極了，也包括她自己。

但這不代表亞裔的忍氣吞聲，李菲雅表示，這次徵文比賽就是自己發聲的機會，「這不僅僅是在對仇恨犯罪說不，更重要的是提供切實可行的解決辦法。」

另一名獲獎者曾汶禧表示，她身邊就有朋友是仇恨犯罪的受害者，許多人說起自己的經歷時都有無力感，認為警察的角色在解決仇恨犯罪中僅起到微薄的作用；「我的建議是執法和自我教育，建立起公共意識，讓仇恨意識不再被散播。」

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)向獲獎者頒發獎牌，並表示，徵文活動能啟發紐約市青少年的潛能，鼓勵他們為社會作出貢獻，並為市警儲備潛在領導力人才。

「紐約警察運動聯盟」介紹，徵文比賽每年一次，今年是第77屆；青少年參賽者將想像成市警高層決策者，就如何解決現有的犯罪及社區問題建言獻策，讓學生們有機會研究紐約市治安面臨的問題。