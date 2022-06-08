市交通局提案打造宰也街廣場 社區意見不一
曼哈頓華埠宰也街(Doyers St.)每年夏天都是社區開放街道的重頭戲，市交通局(DOT)7日向第三社委會提案，將這裡打造成永久性行人專用的「宰也街廣場」；會議就細節展開討論，社區意見不一，認為提案雖好但要以服務社區整體為任，而非只惠及小部分商家及戶外餐位，需要結合社區機構和執法單位並行舉措。
DOT自2018年起，每年夏天都邀請藝術家到宰也街路面繪製大型公共藝術壁畫，並實施封街，去年該項目從原本只實施夏季的幾個月，延長至11個月。
DOT公共用地部門主任維登霍夫(Emily Weidenhof)表示，數據顯示宰也街為地區人流增加111%，為69%小商家帶來更多客源；在提案之前的調查中，商家全數對變為永久步行街表示支持，若該提案通過，將在今年秋季起實施。
提案顯示，街道會增設綠植、街景，重新規畫周邊道路設施，為不妨礙附近商家營業，將宰也街與披露街(Pell St.)之間的包厘街(Bowery)改為商用三小時上下貨區域，取消原有的兩小時咪表停車；但將原本不允許停車的勿街與東百老匯之間的包厘街改為兩小時咪表停車。
第三社區委員會委員陳家齡表示，目前宰也街大部分街道均為商家作為戶外餐位，公共區域較少，需要確保重畫惠及整個社區，而非部分商家。
探花樓餐廳(Chinese Tuxedo)代表Andrew Lam和宰也街兩棟樓宇的所有者Phil Wong均為年輕新一代，他們在會上表示，希望改為永久步行街後的宰也街為社區再添新活力。
維登霍夫說，當日會議傾聽委員會和社區意見，提案會依此協商調整，線上調查仍在繼續，網址：https://www.surveymonkey.com/r/doyers2022 ，民眾可建言獻策。
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