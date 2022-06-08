市交通局提案打造宰也街廣場 社區意見不一

提案將重新規畫周邊道路設施和停車區域。(DOT提供)

曼哈頓華埠 宰也街(Doyers St.)每年夏天都是社區開放街道的重頭戲，市交通局(DOT)7日向第三社委會提案，將這裡打造成永久性行人專用的「宰也街廣場」；會議就細節展開討論，社區意見不一，認為提案雖好但要以服務社區整體為任，而非只惠及小部分商家及戶外餐位，需要結合社區機構和執法單位並行舉措。

DOT自2018年起，每年夏天都邀請藝術家到宰也街路面繪製大型公共藝術壁畫，並實施封街，去年該項目從原本只實施夏季的幾個月，延長至11個月。

DOT公共用地部門主任維登霍夫(Emily Weidenhof)表示，數據顯示宰也街為地區人流增加111%，為69%小商家帶來更多客源；在提案之前的調查中，商家全數對變為永久步行街表示支持，若該提案通過，將在今年秋季起實施。

提案顯示，街道會增設綠植、街景，重新規畫周邊道路設施，為不妨礙附近商家營業，將宰也街與披露街(Pell St.)之間的包厘街(Bowery)改為商用三小時上下貨區域，取消原有的兩小時咪表停車；但將原本不允許停車的勿街與東百老匯 之間的包厘街改為兩小時咪表停車。

第三社區委員會委員陳家齡表示，目前宰也街大部分街道均為商家作為戶外餐位，公共區域較少，需要確保重畫惠及整個社區，而非部分商家。

探花樓餐廳(Chinese Tuxedo)代表Andrew Lam和宰也街兩棟樓宇的所有者Phil Wong均為年輕新一代，他們在會上表示，希望改為永久步行街後的宰也街為社區再添新活力。

維登霍夫說，當日會議傾聽委員會和社區意見，提案會依此協商調整，線上調查仍在繼續，網址：https://www.surveymonkey.com/r/doyers2022 ，民眾可建言獻策。