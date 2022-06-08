霍楚簽法 允許閒置酒店改住房 提供遊民更多住處

州長霍楚簽署法案，允許將入住率較低的酒店轉為永久性可負擔住房。(州長辦公室提供)

州長霍楚 (Kathy Hochul)7日簽署法案，放鬆紐約市的住房監管條例，允許入住率較低的酒店轉為永久性可負擔住房，也為遊民 提供更多住處。

法案由州參議員卡范納(Brian Kavanagh)提出，規定若B類酒店位於住宅用地400呎範圍內，且使用人數滿足現有標準，就可作為永久性居民住宅。

霍楚在州情咨文曾宣布，將推出總額250億元的五年住房計畫，在全州新建或保有10萬套可負擔住房，包括1萬個遊民單位，該法案就是這項計畫的一部分。

霍楚表示，紐約州有住房危機，也有很多酒店因疫情而歇業，這對遊民或失去住所者是個機會；「正大膽採取措施，開拓思維幫助民眾能夠獲得可負擔、安全、有品質的住房。」

市長亞當斯 (Eric Adams)也參加簽字儀式，他此前因出動市警局和清潔局清除遊民帳篷而受到詬病，一些維權人士也批評遊民所環境太差，而這也是遊民寧願選擇睡在街上的原因之一。

亞當斯說，新法將有助緩解遊民危機，「精簡官僚流程，清除監管規定中的阻礙，利用這一獨特機會，將舊酒店改為住宅，將給一些人新生，這也是納稅人、酒店行業的勝利，是每個尋找住所的市民的勝利。」