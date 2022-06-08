我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山地檢長博徹思遭罷免 亞裔選民：舊金山人受夠了

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

霍楚簽法 允許閒置酒店改住房 提供遊民更多住處

記者和釗宇／紐約報導
州長霍楚簽署法案，允許將入住率較低的酒店轉為永久性可負擔住房。(州長辦公室提供)
州長霍楚簽署法案，允許將入住率較低的酒店轉為永久性可負擔住房。(州長辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)7日簽署法案，放鬆紐約市的住房監管條例，允許入住率較低的酒店轉為永久性可負擔住房，也為遊民提供更多住處。

法案由州參議員卡范納(Brian Kavanagh)提出，規定若B類酒店位於住宅用地400呎範圍內，且使用人數滿足現有標準，就可作為永久性居民住宅。

霍楚在州情咨文曾宣布，將推出總額250億元的五年住房計畫，在全州新建或保有10萬套可負擔住房，包括1萬個遊民單位，該法案就是這項計畫的一部分。

霍楚表示，紐約州有住房危機，也有很多酒店因疫情而歇業，這對遊民或失去住所者是個機會；「正大膽採取措施，開拓思維幫助民眾能夠獲得可負擔、安全、有品質的住房。」

市長亞當斯(Eric Adams)也參加簽字儀式，他此前因出動市警局和清潔局清除遊民帳篷而受到詬病，一些維權人士也批評遊民所環境太差，而這也是遊民寧願選擇睡在街上的原因之一。

亞當斯說，新法將有助緩解遊民危機，「精簡官僚流程，清除監管規定中的阻礙，利用這一獨特機會，將舊酒店改為住宅，將給一些人新生，這也是納稅人、酒店行業的勝利，是每個尋找住所的市民的勝利。」

亞當斯說，這項法案將有助於緩解遊民危機。（州長辦公室提供）
亞當斯說，這項法案將有助於緩解遊民危機。（州長辦公室提供）
霍楚表示很多酒店因為疫情而未能開門，或無法達到運營條件，因此這對遊民或失去住所的...
霍楚表示很多酒店因為疫情而未能開門，或無法達到運營條件，因此這對遊民或失去住所的民眾來說是個機會。（州長辦公室提供）
州長霍楚簽署法案，允許將入住率較低的酒店轉為永久性可負擔住房。(州長辦公室提供)
州長霍楚簽署法案，允許將入住率較低的酒店轉為永久性可負擔住房。(州長辦公室提供)

遊民 霍楚 亞當斯

上一則

研究顯示：紐約市旅館、旅遊業 復甦路遙遙

下一則

市交通局提案打造宰也街廣場 社區意見不一

延伸閱讀

民調：逾7成紐約市民 擔憂自己成為暴力犯罪受害者

民調：逾7成紐約市民 擔憂自己成為暴力犯罪受害者
俄富豪2架飛機違反對俄制裁 美司法部下令扣押

俄富豪2架飛機違反對俄制裁 美司法部下令扣押
親屬聽到「進去了再開槍」 亞當斯報警封鎖現場

親屬聽到「進去了再開槍」 亞當斯報警封鎖現場
慈濟眼科醫療車 3小時配鏡…為學生免費提供一站式服務

慈濟眼科醫療車 3小時配鏡…為學生免費提供一站式服務
紐約客談╱從同志維權運動看亞裔處境

紐約客談╱從同志維權運動看亞裔處境

熱門新聞

一名華人男子於4日下午5時左右，涉嫌無故損壞法拉盛羅斯福大道交緬街的一家中餐廳窗戶，被警方逮捕。(取自citizen截圖)

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

2022-06-05 09:15
槍殺嚴志文的嫌犯赫希(Glenn Hirsch)2日中午被押出市警112分局。（記者牟蘭/攝影）

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

2022-06-02 17:25
紐約布朗士一名男子在地鐵站台暴力推女乘客入軌 。(市警提供)

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

2022-06-07 12:47
魏海燕要求徹查真相。(記者鄭怡嫣╱攝影)

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

2022-06-03 07:09
涉嫌在紐約皇后區森林小丘當街槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(中)2日由市警112分局警員押解出警局。(記者牟蘭／攝影)

涉殺紐約外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：警察抓錯人了

2022-06-03 17:24
莫宏克山莊全景圖。(取自莫宏克山莊臉書)

紐約周邊遊 來場夢幻古堡之旅

2022-06-03 07:10

超人氣

更多 >
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝
葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準

葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準
遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀

遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀
對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見

對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見