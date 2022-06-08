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研究顯示：紐約市旅館、旅遊業 復甦路遙遙

編譯周芳苑／綜合7日電

雖然疫情趨緩，美國飯店業協會(American Hotel & Lodging Association)和提供旅館業訊息的Kalibri Labs報告預測，紐約市今年旅館商務收入將比2019年低55%，旅館和旅遊業想要重返輝煌歲月還有很長一段路要走。

2022 年全美旅館的商務旅行營收將比疫情前低 23%，到年底的總額將比 2019 年少200多億元；2020 、2021 年合併收入約減少1080億元。

報告指，紐約在受衝擊全美僅次舊金山。全州旅館商旅營收將比 2019 年下降 46%，只比懷俄明州稍好。

2019 年紐約市博物館、夜生活和劇院、餐廳、貿易展覽和體育賽事遊客達6660萬人，創紀錄，2020年疫情爆發期間暴跌 67%，遊客人數降至2230 萬。

疫情爆發第一年，紐約市稅收減少20億元，旅遊相關稅收縮水規模占59%。紐約市旅館協會(New York City Hotel Association)統計，紐約市旅館銷售稅2020 年、2021年各減少9.2 億元和 5.6 億元；旅館員工少了2萬人、降至3萬5000 人。

根據主計長辦公室，疫情前，紐約市旅遊業就業人數佔私營部門的 7.2%、工資佔 4.5%，2019年旅遊業間接提供 37萬6800個工作。

紐約市旅館協會指，工作機會比2019 年低30%以上。政府是旅館業難復甦的問題之一，聯邦堅持入境者需有一天內新冠病毐檢測。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul) 1月公布的預測警告，紐約旅館業就業人數2026年才能恢復到疫情前水準；去年秋天4.5億元紐約旅遊業復興計畫中，大部分資金用於維持紐約市300家旅館就業人數。

旅館 紐約市 疫情

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