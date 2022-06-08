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紐約客談／反亞裔仇恨犯罪 為何難定罪

胡聲橋

新冠疫情以來，許多人都有類似感覺，針對亞裔暴力犯罪明顯增多。紐約亞裔律師協會的反仇恨亞裔犯罪工作組，近日發布的報告稱，2021年前三個季度上報的233起相關案件中，只有41起案件被以仇恨犯罪起訴，最後僅七起被定罪。市警總局仇恨犯罪特別工作組 (NYPD HCTF)4月數據則顯示，從今年初到4月10日 ，紐約市仇恨犯罪數比去年同期增加76%，從去年的110起增到194起。但今年針對亞裔的仇恨犯罪卻比去年下降32%，去年為47起，今年同期為32起。

是華人的感受出問題了？不會，針對亞裔的仇恨犯罪激增有目共睹，而且都知道主要原因。另一方面，亞裔成為仇恨犯罪的對象，也被媒體的大量報導所證實。那到底為什麼數據與看法不符？專家認為，從技術上講，美國法律缺乏將犯罪行為認定為仇恨亞裔犯罪的各種客觀標準，換句話說，目前法律沒有考慮到亞裔遭受仇恨犯罪的各種各樣的表現形式。仇視猶太人、黑非洲裔和同性戀的犯罪，都有一些明確的標誌，而反亞裔仇恨犯罪卻沒有，嫌疑人有漏洞可鑽，可為犯罪行為找各種藉口。這就使得在針對亞裔的攻擊中，要證明嫌疑人有仇恨亞裔的動機變得特別困難。

另一方面，遭受攻擊的常是一些小商家，出於各種考慮，多一事不如少一事，受欺負也忍氣吞聲，不願意指認，害怕報復。這也明顯不利於起訴反亞裔仇恨犯罪。還有人認為，部分主流媒體不願意承認針對亞裔的仇恨犯罪，這會是一個原因嗎？

紐約客談，每周二至周六見報。

亞裔 仇恨犯罪 暴力犯罪

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