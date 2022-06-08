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刺殺雷根槍手將獲釋 7月紐約開唱完售

記者胡聲橋／紐約報導
當年行刺雷根總統的槍手辛克利將於6月15日無條件獲釋。(美聯社)
當年行刺雷根總統的槍手辛克利將於6月15日無條件獲釋。(美聯社)

華府聯邦法官近日宣布，1981年開槍行刺雷根總統的辛克利(John Hinckley Jr.) 將於6月15日獲得無條件釋放。按計畫，辛克利將於7月8日到布碌崙(布魯克林)開演唱會。雷根總統基金會和研究會強烈反對無條件釋放。

法官近日在聽證會指，辛克利已符合去年設定的釋放要求，精神穩定，也已反省過錯。經過仔細審查，不會對自己和他人造成危害。

辛克利的辯護律師列文(Barry Levine)說，這凸顯，受到精神疾病摧殘的人，接受治療及家人關愛，他們的生命是可挽救的。辛克利現在是歌曲作者、歌手，想在音樂方面尋求發展。

67歲的辛克利將於7月8日在布碌崙的Market Hotel開演唱會，將表演17首原創歌曲。他在廣告中將這場演唱會稱為「贖罪之旅」。其中一首歌「Long Lost Yesterday」已在YouTube發布，他的頻道已有2萬7000名訂閱者。據報導，演唱會的票已經售完。

1981年3月30日，雷根步出華府希爾頓飯店時遭槍擊。槍手連開六槍，他左肺中槍，白宮發言人、特勤局探員和警員中彈倒地。雷根在手術之後12天出院。辛克利因患有精神疾病被陪審團裁定無罪，法官下令必須住進華府的一間精神病院接受治療和監控。2016年，他獲得某種程度的自由，得以離開精神病院，與母親一起住在維吉尼亞州威廉斯堡(Williamsburg)附近。

雷根總統基金會和研究會聲明，「對於辛克利將被無條件釋放，並打算從事音樂事業以謀取利益感到悲哀和擔憂」。

華府 布碌崙 維吉尼亞州

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