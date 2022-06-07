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紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

800耆老獲贈機器人 陪伴互動緩解孤獨

編譯周芳苑／綜合6日電
圖為ElliQ。(臉書官網)
圖為ElliQ。(臉書官網)

紐約州官員將向數百名老年居民分發機器人，提醒他們服藥、協助聯繫親人、預訂出租車優步(Uber)、甚至相伴聊天開玩笑。

紐約州老齡辦公室(Office for the Aging in New York State, NYSOFA) 將把這些機器人送到800名老年人家中，解決日益嚴重的老人孤獨問題。

NYSOFA主任奧爾森(Greg Olsen)說，這些機器人是以色列科技業者 Intuition Robotics 製造的ElliQ；據稱，比蘋果公司(Apple)Siri、亞馬遜公司(Amazon) Alexa更主動。

奧爾森說，ElliQ具有主動性，可記住與主人的互動，並且專注於健康和保健、減壓、睡眠、補水等。

ElliQ由兩部分組成。其中一部分如同臉部，形狀像燈， 配備麥克風和揚聲器會發亮並旋轉、與人互動；另一部分是觸控式平板電腦，可進行視頻通話、也可顯示圖片和訊息。

ElliQ機器人採訂閱制，每月30到40元，一開始須支付250元註冊費。

新聞評論網站Vox稱，早在疫情爆發前就有人藉助機器人陪伴老人，尤其在日本、丹麥和義大利等老齡化國家；美國紐約、阿拉巴馬、賓州、佛州和其他司法管轄區州政府也嘗試過類似項目，例如向療養院居民和退休社區居民提供機器人寵物。

就在全球疫情爆發前一個月，美國國家科學院(National Academies)報告顯示，全美屆滿45歲成人有三分之一感到孤獨，年輕人比例更是意外的高。

疫情 紐約州 義大利

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