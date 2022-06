800耆老獲贈機器人 陪伴互動緩解孤獨

圖為ElliQ。(臉書官網)

紐約州 官員將向數百名老年居民分發機器人,提醒他們服藥、協助聯繫親人、預訂出租車優步(Uber)、甚至相伴聊天開玩笑。

紐約州老齡辦公室(Office for the Aging in New York State, NYSOFA) 將把這些機器人送到800名老年人家中,解決日益嚴重的老人孤獨問題。

NYSOFA主任奧爾森(Greg Olsen)說,這些機器人是以色列科技業者 Intuition Robotics 製造的ElliQ;據稱,比蘋果公司(Apple)Siri、亞馬遜公司(Amazon) Alexa更主動。

奧爾森說,ElliQ具有主動性,可記住與主人的互動,並且專注於健康和保健、減壓、睡眠、補水等。

ElliQ由兩部分組成。其中一部分如同臉部,形狀像燈, 配備麥克風和揚聲器會發亮並旋轉、與人互動;另一部分是觸控式平板電腦,可進行視頻通話、也可顯示圖片和訊息。

ElliQ機器人採訂閱制,每月30到40元,一開始須支付250元註冊費。

新聞評論網站Vox稱,早在疫情 爆發前就有人藉助機器人陪伴老人,尤其在日本、丹麥和義大利 等老齡化國家;美國紐約、阿拉巴馬、賓州、佛州和其他司法管轄區州政府也嘗試過類似項目,例如向療養院居民和退休社區居民提供機器人寵物。

就在全球疫情爆發前一個月,美國國家科學院(National Academies)報告顯示,全美屆滿45歲成人有三分之一感到孤獨,年輕人比例更是意外的高。