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華策會任命3高管 加強服務社區

記者顏嘉瑩／紐約報導
華策會宣布新任三名新主管，左起：富靈頓、杜愛麗絲、蘇碧坎。(華策會提供)
華策會宣布新任三名新主管，左起：富靈頓、杜愛麗絲、蘇碧坎。(華策會提供)

華人策劃協會近日宣布，任命三名新主管，包括首席財務官、通訊聯絡總監，以及人力資源總監等，目前均已就任；該組織表示，新加入的領導團隊將可加強華策會內部，為社區提供可靠且廣大的社會服務。

新任首席財務官富靈頓(Anthony Fullington)在過去四年曾任非營利組織「長島聯合之路」(United Way of Long Island)的首席財務官，負責財務和行政，此前也曾擔任其他非營利組織相關職位。

富靈頓表示，加入華策會後將致力於推動及促進華裔、移民和低收入社區的經濟賦權使命；他在華策會將負責該組織及屬下組織的財務運營，並負責制訂財務相關策略。

擔任通訊聯絡總監的杜愛麗絲(Alice Du，音譯)，將負責加強華策會與社區夥伴關係，領導並管理所有宣傳活動等。

華策會介紹，杜愛麗絲擁有超過八年的全球公共關係經驗，專門從事企業傳播、公共關係、營銷和數位傳播等；過去在紐約和香港的公、私部門都有工作經驗。

杜愛麗絲表示，未來將透過加強與社區和利益相關者溝通，提高外界對華策會工作的認識。

新任人力資源總監蘇碧坎( Pik Kam So，音譯)在私營及非營利組織擁有超過17年的相關工作經驗，在職涯中創建以員工維中心的環境，提供諮詢建議，並透過有秀的人力資源解決方案，為組織做出具有影響力的變革。

華策會表示，三名新主管均已於5月就任，華策會總裁兼執行長何永康表示，三人在各自領域都有豐富的經驗，隨著他們的加入將可加強華策會內部，並為社區提供可靠且廣大的社會服務。

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