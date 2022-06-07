目睹仇亞犯罪 動畫教5D伸援

多個亞裔維權組織宣布製作一系列動畫，介紹若碰到仇亞犯罪，身為旁觀者可如何協助。(YouTube影片截圖)

紐約市仇恨亞裔 犯罪數據仍居高不下，近日更有多起在地鐵 內發生的暴力案，圍觀者在一旁拍影片，卻無視受害人的無助；多個亞裔維權組織日前宣布，製作一系列動畫，向更廣泛受眾介紹，身為旁觀者若目睹類似情形，可以如何協助。

在疫情後仇亞犯罪較過去增加許多，除了教育大眾、抵制仇亞犯罪，社會對旁觀者如何正確協助、阻止更嚴重的犯罪發生需求變得更加迫切。

此次的動畫影片，是由AARP樂齡會、紐約人權組織「Right To Be」和亞美公義促進會(Asian Americans Advancing Justice，AAAJ)推出，根據相關組織數據，在參與培訓後，目睹騷擾的人中，有高達75%者可實際進行有效干預，此次推出的動畫就介紹了「Right To Be」的「5D」旁觀者干預課程，提供旁觀者應對不同形式騷擾可實施的步驟。

該系列動畫，將「5D」的步驟，包括：分心(distract)、委派(delegate)、記錄(document)、直接(direct)與延遲(delay)等方式，繪製成五種動畫，幫助民眾了解過程，也能進一步擴大受眾年齡層，更廣泛的打擊歧視 性犯罪。

亞美公義促進會表示，仇亞犯罪增加後，該組織在2020年4月推出干預者培訓，以教導旁觀者在目睹類似事件發生時，能如何從旁協助，目前已經培訓超過10萬人。

「Right To Be」聯合創始人兼執行董事Emily May表示，民眾在日常生活目睹各種形式的騷擾，從種族議題到性別歧視，該系列動畫將教導旁觀者如何應對各種騷擾事件，並把旁觀者變成「盟友」，解決騷擾問題。

該動畫將以中文、粵語、泰文、印地語、韓文、越南語、英語和西班牙語播出，影片內容可上YouTube頻道https://www.youtube.com/c/AdvancingJusticeAAJC查看。