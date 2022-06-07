槍殺外賣郎嫌犯落網 餐館老闆仍恐慌
儘管涉嫌在皇后區森林小丘當街槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的嫌犯赫希(Glenn Hirsch)已被警方緝捕歸案，且被大陪審團以二級謀殺與非法持武等十項罪名起訴，然而嚴志文生前工作的長城中餐館老闆楊凱仍心有餘悸，受到槍案影響，餐館至今也未能招到新的外賣郎。
「沒定罪之前，心裡還是很恐慌。」楊凱6日對本報記者表示，2日開庭時，嫌犯赫希拒絕認罪，且他的辯護律師還說赫希只是與長城餐廳發生爭執，稱警方抓錯人，這也讓他的心情大受影響，迫切關注7日再次開庭。
楊凱還說，命案發生後，由於擔心安全，中餐館一直未能招到新的外賣郎，如今嫌犯雖已落網，但一切尚未塵埃落定，大家仍心有餘悸；店內沒有外賣郎，目前依靠周邊餐館的外賣郎協助送餐，他和員工需要一紙保護令，也需要巡邏警員保護餐館與周邊的安全。楊凱還想為員工及自己安裝玻璃隔板，但目前還沒有預算。
警方此前曾說，赫希與長城中餐館員工曾有過多次爭執，起因只是未能索取到額外的酸甜醬(duck sauce)，他曾多次打電話到餐館，對楊凱和員工進行人身威脅；據紐約郵報報導，由於仍受疑因酸甜醬引發的血案影響，楊凱至今不願碰觸酸甜醬，也會讓員工填滿酸甜醬盒，「我不想碰它們，因為這會帶來糟糕的回憶」。
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