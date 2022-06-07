我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

槍殺外賣郎嫌犯落網 餐館老闆仍恐慌

記者鄭怡嫣／紐約報導
嚴志文案後，長城中餐館曾因安全問題歇業，圖為附近顧客為嚴志文獻花。(記者鄭怡嫣╱攝影)
嚴志文案後，長城中餐館曾因安全問題歇業，圖為附近顧客為嚴志文獻花。(記者鄭怡嫣╱攝影)

儘管涉嫌在皇后區森林小丘當街槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的嫌犯赫希(Glenn Hirsch)已被警方緝捕歸案，且被大陪審團以二級謀殺與非法持武等十項罪名起訴，然而嚴志文生前工作的長城中餐館老闆楊凱仍心有餘悸，受到槍案影響，餐館至今也未能招到新的外賣郎。

「沒定罪之前，心裡還是很恐慌。」楊凱6日對本報記者表示，2日開庭時，嫌犯赫希拒絕認罪，且他的辯護律師還說赫希只是與長城餐廳發生爭執，稱警方抓錯人，這也讓他的心情大受影響，迫切關注7日再次開庭。

楊凱還說，命案發生後，由於擔心安全，中餐館一直未能招到新的外賣郎，如今嫌犯雖已落網，但一切尚未塵埃落定，大家仍心有餘悸；店內沒有外賣郎，目前依靠周邊餐館的外賣郎協助送餐，他和員工需要一紙保護令，也需要巡邏警員保護餐館與周邊的安全。楊凱還想為員工及自己安裝玻璃隔板，但目前還沒有預算

警方此前曾說，赫希與長城中餐館員工曾有過多次爭執，起因只是未能索取到額外的酸甜醬(duck sauce)，他曾多次打電話到餐館，對楊凱和員工進行人身威脅；據紐約郵報報導，由於仍受疑因酸甜醬引發的血案影響，楊凱至今不願碰觸酸甜醬，也會讓員工填滿酸甜醬盒，「我不想碰它們，因為這會帶來糟糕的回憶」。

中餐館 預算 皇后區

上一則

親屬聽到「進去了再開槍」 亞當斯報警封鎖現場

下一則

車禍無辜喪生 親友泣別潘君烴

延伸閱讀

購餐不穿褲遭趕 華男怒砸中餐館

購餐不穿褲遭趕 華男怒砸中餐館
涉殺外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：抓錯人

涉殺外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：抓錯人
涉殺紐約外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：警察抓錯人了

涉殺紐約外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：警察抓錯人了
森林小丘外賣郎命案兇手落網 嚴志文妻子：他終可安息

森林小丘外賣郎命案兇手落網 嚴志文妻子：他終可安息
紐約客談╱嚴志文槍殺案，本可以避免

紐約客談╱嚴志文槍殺案，本可以避免

熱門新聞

一名華人男子於4日下午5時左右，涉嫌無故損壞法拉盛羅斯福大道交緬街的一家中餐廳窗戶，被警方逮捕。(取自citizen截圖)

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

2022-06-05 09:15
槍殺嚴志文的嫌犯赫希(Glenn Hirsch)2日中午被押出市警112分局。（記者牟蘭/攝影）

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

2022-06-02 17:25
富爾頓街地鐵站攻擊案件的視頻在社交網路瘋傳，有人指受害者在地鐵上性騷女孩，目前警方仍在調查之中。（視頻截圖）

騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情

2022-05-31 02:30
魏海燕要求徹查真相。(記者鄭怡嫣╱攝影)

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

2022-06-03 07:09
涉嫌在紐約皇后區森林小丘當街槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(中)2日由市警112分局警員押解出警局。(記者牟蘭／攝影)

涉殺紐約外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：警察抓錯人了

2022-06-03 17:24
莫宏克山莊全景圖。(取自莫宏克山莊臉書)

紐約周邊遊 來場夢幻古堡之旅

2022-06-03 07:10

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了