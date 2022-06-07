槍殺外賣郎嫌犯落網 餐館老闆仍恐慌

嚴志文案後，長城中餐館曾因安全問題歇業，圖為附近顧客為嚴志文獻花。(記者鄭怡嫣╱攝影)

儘管涉嫌在皇后區 森林小丘當街槍殺華裔中餐館 外賣郎嚴志文的嫌犯赫希(Glenn Hirsch)已被警方緝捕歸案，且被大陪審團以二級謀殺與非法持武等十項罪名起訴，然而嚴志文生前工作的長城中餐館老闆楊凱仍心有餘悸，受到槍案影響，餐館至今也未能招到新的外賣郎。

「沒定罪之前，心裡還是很恐慌。」楊凱6日對本報記者表示，2日開庭時，嫌犯赫希拒絕認罪，且他的辯護律師還說赫希只是與長城餐廳發生爭執，稱警方抓錯人，這也讓他的心情大受影響，迫切關注7日再次開庭。

楊凱還說，命案發生後，由於擔心安全，中餐館一直未能招到新的外賣郎，如今嫌犯雖已落網，但一切尚未塵埃落定，大家仍心有餘悸；店內沒有外賣郎，目前依靠周邊餐館的外賣郎協助送餐，他和員工需要一紙保護令，也需要巡邏警員保護餐館與周邊的安全。楊凱還想為員工及自己安裝玻璃隔板，但目前還沒有預算 。

警方此前曾說，赫希與長城中餐館員工曾有過多次爭執，起因只是未能索取到額外的酸甜醬(duck sauce)，他曾多次打電話到餐館，對楊凱和員工進行人身威脅；據紐約郵報報導，由於仍受疑因酸甜醬引發的血案影響，楊凱至今不願碰觸酸甜醬，也會讓員工填滿酸甜醬盒，「我不想碰它們，因為這會帶來糟糕的回憶」。