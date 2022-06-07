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紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

親屬聽到「進去了再開槍」 亞當斯報警封鎖現場

記者和釗宇／紐約報導
市長亞當斯6日表示，一名親屬5日來電報告一起疑預謀槍擊事件，他和市警一起封鎖勘查現場。(市長辦公室提供)
市長亞當斯6日表示，一名親屬5日來電報告一起疑預謀槍擊事件，他和市警一起封鎖勘查現場。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)6日在市警記者會上表示，他的一名親屬5日來電，報告一起疑似預謀槍擊事件，亞當斯親自報警並和市警一起封鎖勘查了現場，不過無人被捕。

亞當斯表示，當時這位女性親屬在曼哈頓地獄廚房(Hell's Kitchen)的79號碼頭附近，他則在去接這名親屬的路上，這名親屬打電話告訴亞當斯，偷聽到三人討論槍擊，「昨天很熱，那三人卻身穿套頭衫，我的親屬聽到其中一人似乎說，『進去了再開槍』；接著她來電，我提醒她快打911，後來也自己打911確認警方是否有接到電話。」

警方大約下午3時趕到現場，亞當斯和他的安全人員也趕緊前往碼頭，「趕到碼頭時，我和安全人員下令禁止任何船隻離開，警方也對這片區域進行排查，現在仍在調查之中。」

警方也確認接到亞當斯親屬的報警電話，但是趕到現場後並未發現符合特徵的嫌疑人，因此目前沒有任何拘捕行動。

亞當斯說，很高興這名親屬打電話報告，「『如果看見什麼不尋常，就要說出來』；如果真的有人準備在船上搞槍擊，無辜的人就會受傷，沒有比這更糟糕的事；我也鼓勵所有市民這樣做。」

打擊槍枝暴力是亞當斯競選市長時的主要政見；根據市警總局的最新數據，截至7日，今年以來的槍擊案數量比去年下降7%，槍擊案受害者為628人，少於去年同期的676人；謀殺案也比去年同期下降9%，受害者從去年同期的195人降至178人。

然而，數據顯示，包括謀殺在內的七大主要重罪類別的總犯罪數量，比去年同期大增38%，主因搶劫案和重竊案分別大增40%和51%。

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