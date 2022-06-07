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紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

加密貨幣限制採礦法案待霍楚簽署 紐約或開先河

記者胡聲橋／紐約報導
紐約州議會批准限制加密貨幣開採的法案。(路透)
紐約州議會批准限制加密貨幣開採的法案。(路透)

在中國和其他國家去年禁止加密貨幣開採後，加密貨幣開採成為了一個熱點問題，並促使大部分採礦活動轉移到北美。州議會日前通過一項法案，可能導致在兩年內不為參與比特幣開採的石化發電廠核發新許可證，以限制加密貨幣開採；如果該法案成為法律，將成領先全美的重要環保法規，對能源密集型工業做出的重要限制。

上個月，州眾議會通過了這項提案；6月3日，州參議會又以36票對27票通過；現在該法案已呈送州長霍楚(Kathy Hochul)，霍楚有十天時間考慮簽署還是否決。

這項法案要求在兩年內停止向使用碳燃料的加密貨幣採礦者發放新許可證，還要求進行環境影響研究，以達到2019年法規的氣候目標；現有的採礦公司和正在更新許可證的公司將被允許繼續運營。

紐約州這一政策與德州和喬治亞州的政策形成鮮明對比，這兩個州正在利用稅收優惠和較少的限制性法規，吸引公司把業務搬遷過去。

長期以來，由於有廉價的水電能源，紐約一直被視為對加密貨幣採礦公司很有吸引力的地方，但當地立法者和環保團體以及氣候變遷倡導者，一直是該州比特幣採礦公司的強烈反對者。

麻州的民主黨參議員沃倫(Elizabeth Warren)也一直對比特幣開採的高度能源使用和環境影響表示擔憂。

包括區塊鏈協會在內的行業團體，批評此可能實施的暫停令，稱它會阻礙業務增長。

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