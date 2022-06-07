鼓勵半導體紐約設廠 州眾議會通過「綠色晶片法案」

全球晶片 短缺已導致含有晶片的產品，比如汽車、電子產品和醫療設備等供不應求，並加劇了通貨膨脹。州眾議長希士提(Carl Heastie)和州眾議員斯特爾普(Al Stirpe)日前宣布，州眾議會通過了「綠色晶片法案」(Green CHIPS bill)；該法案將激勵半導體製造商在紐約州 建立新工廠，使這些製造商有資格受益於「精益就業 稅收優惠方案」(Excelsior Jobs Tax Credit Program)。

希士提表示，半導體幾乎存在於人們現在使用的每一件電子設備中，這項立法將鼓勵製造商在紐約設廠，從而產生大量就業機會，並幫助緩解這些基本晶片的全球短缺問題。

斯特爾普說，現在迫切需要加強半導體生產，紐約已經准備好迎接這一時刻；這項法案將加強紐約州在全球半導體製造業的地位，並為許多紐約人創造高薪工作崗位。

為了符合「精益就業稅收優惠方案」的要求，綠色晶片項目將被要求淨增至少500個新就業崗位，並在十年內提出至少30億元，用於資本投資；這些企業還將被要求制定一項限制其溫室氣體排放的計畫，以及一項為經濟上被剝奪權利的人擴大就業機會的計畫。

與此同時，國會也在努力談判一項計畫，為美國的半導體生產提供政府補貼。