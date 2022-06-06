李江華參選國會議員 布碌崙華社力挺

布碌崙多個華人社團支持李江華參選第十選區國會議員 。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)多個華人 社團5日在8大道舉辦造勢活動，支持李江華參選第十選區國會眾議員。李江華闡述了他的競選政見，也透露當初是什麼事讓他走上服務社區的道路，各華裔 社團紛紛為他打氣加油。

李江華是紐約市移民社區中活躍的亞裔 人士，是紐約市亞裔民主黨俱樂部創會主席，也是美國亞裔社區聯合總會(AACE)和城市公益聯合會(UUA)分會創始人。過去十多年來，他投入大量的時間和精力，幫助亞裔社區解決面臨的重要社會問題。這些經歷助他向前跨出一大步，宣布參選。

他說約在1997、98年，遇到一名不會說英語，情緒失控的華裔孕婦，用刀子威脅家人，警察趕到後，把她送進醫院。等了大半天，才有一名懂中文的心理醫生前來為這名孕婦做評估。這件事情讓李江華意識到華裔社區和主流社會之間的隔閡，從此下決心服務社區，做好溝通工作，之後又有了進軍政壇的想法。

對於針對亞裔的仇恨犯罪，李江華說，應該有更多亞裔加入政壇，加強亞裔的政治力量，發出自己的聲音，只有這樣別的族裔才不敢欺負亞裔，亞裔也才能獲得更多打擊仇恨犯罪的資源。他認為亞裔社區正在覺醒，人們很快會看到改變。

美國亞裔社團聯合總會主席陳善莊說，認識李江華已經有十多年，自從李江華帶著8大道青年會到處開展活動，他就意識到這是一位年輕有為、不可多得的人才，之後的發展也證實了他的想法。

美國香港總商會、美國紐約華人商會、美國都斛同鄉總會、美国海南總商會等多個華人社團代表，參加這次造勢活動。