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紐約華裔美國退伍軍人會 伍元天連任主席

記者張晨╱紐約報導
紐約華裔美國退伍軍人會4日舉行成立77周年紀念暨第78屆職員就職典禮。(記者張晨╱攝影)
紐約華裔美國退伍軍人會4日舉行成立77周年紀念暨第78屆職員就職典禮。(記者張晨╱攝影)

紐約華裔美國退伍軍人會成立77周年紀念暨第78屆職員就職典禮，4日在會址禮堂舉行，主席伍元天連任並宣誓就職，他感謝所有人在疫情期間的傑出工作和支持，表示會帶領退伍軍人會重啟被暫停的活動，繼續為退伍軍人和華社服務。

影音來源：記者張晨

伍元天於1970年至2004年間在紐約陸軍國民警衛隊服役，也是越戰期間作戰保障兵種「軍法團」(Judge Advocate General's Corps)的上校，在成為主席前，擔任紐約華裔美國退伍軍人會副主席。

伍元天表示，多年來華社積極推動「二戰華裔老兵國會金質獎章法案」的通過，自己父親是二戰老兵，已於2019年9月過世，很遺憾無法親自領取金質獎章；他希望仍在世的華裔二戰老兵都能領取到金質獎章，獲得自己應得的認可與榮耀。

伍元天出生在中國廣東台山，一歲前隨家人移民來美，1965年從布碌崙科技高中畢業，之後於聖若望大學取得法律學位，1973年成為紐約市首位亞裔助理檢察官；1983年成為刑事法院法官，是紐約市首位亞裔法官；1990年和2004年兩度競選成功，成為紐約州高等法院法官；2012年獲州長葛謨任命為州第二上訴法庭首席法官(Presiding Justice)，也是首任該職的亞裔；2018年榮退。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章出席典禮致意，表示自由來之不易(Freedom is not free)，二戰期間中華民國與美國並肩作戰，共同捍衛維護自由民主；那些英勇作戰的人，包括美籍華人，有些甚至奉獻生命；「在我們享受著自由、正義、和平和民主的今天，都應該感謝退伍軍人。」

紐約中華公所主席曾偉康表示，前主席朱然將在本月繼續在中華公所開辦第二屆防身術課程，教導民眾在遇到攻擊時如何應對；退伍軍人的光輝一直照耀著社區。

華裔 亞裔 紐約市

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