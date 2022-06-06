哥譚醫院「MyChart」中文版可線上約診

紐約市 公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)下屬的哥譚醫院(Gotham Health)日前宣布，線上醫療平台「MyChart」中文版正式投入使用，所有該醫院的病患能夠免費隨時在線上預約看診、查看病歷和檢驗報告，以服務更廣大的華裔 民眾。

院方表示，病患可以透過免費的「MyChart」中文簡體版，隨時在線查看和管理自己的英文健康信息、預約看診，查看病歷和檢驗報告，要求續配處方藥及線上影像會診等，相當方便。

市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)表示，無論病患來自哪裡、說什麼語言，都有獲得高質量、全面醫療服務的權利；未來也會繼續秉持著公平、多元性的宗旨，繼續為市民提供優質的醫療服務。

紐約市人口多元，有三分之一不懂英文，除了此次推出的中文版，還有西班牙語、阿拉伯語和法文等版本；病患可在哥譚醫院門診時，向工作人員索取代碼，透過手機 應用程式或網路輸入代碼就能註冊帳號，不需要個人電子信箱。

哥譚醫院屬下的大型全科門診遍布紐約市五大區，預約看診可撥打(844)NYC-4NYC(692-4692)。