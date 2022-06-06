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中國「綠地」陷債務危機 拖累布碌崙太平洋園

記者胡聲橋╱紐約報導

中國最大的房地產開發公司之一的綠地控股，近期要求延期償還近5億元債務，標普評級公司隨即將綠地的評級下調至CCC。綠地控股的財務狀況也影響到其美國子公司參與的布碌崙(布魯克林)太平洋園(Pacific Park)大型地產開發項目。

綠地控股要求延期償還6月底到期的債券持有人持有的4.88億美元債務。5月30日，標普全球評級公司將綠地的評級下調至CCC，已近垃圾級門檻。標普在其報告中說，「我們認為該公司很容易出現無法償還的情況。」

據彭博社報導，由於延期請求，綠地控股的債券價格最近從1.92元跌至0.41元的低點。標普表示，如果貸款延期獲得批准，它可能會將綠地控股的信用評級降低到 「選擇性違約」。

由於綠地控股目前的財務狀況，其美國子公司與「森林城市雷納」(Forest City Ratner)在布碌崙市中心邊緣共同開發的太平洋園項目將面臨不確定的前景。

太平洋園橫跨大西洋大道(Atlantic Avenue)以南，范德堡大道(Vanderbilt Ave)以西，巴克萊中心旁的幾個街區。綠地在2014年「森林城市雷納」手中購買了該項目70%的股份。兩年後，它將其股份提高到95%。由於社區訴訟及其他原因，建造速度放緩，這個大型項目仍然沒有完成。目前綠地控股的債務問題，恐使完成該項目更加遙遙無期。

布碌崙 債券 貸款

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