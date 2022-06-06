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華人超市ifresh帳目不清 證監會提告

記者胡聲橋╱紐約報導

華資超市中國城超市(iFresh，愛新鮮)近日被美國證監會(SEC)告上紐約東區聯邦法院，罪名是會計詐欺，原因是這家公司有未披露的關聯方交易，導致股價虛增。

中國福建移民鄧龍於1995年創立中國城超市公司，2017年在美國股市(納斯達克)上市融資，也是在美國第一家掛牌上市的華人超市集團。2019年7月，中國城超市發布退市公告，稱因為連續兩年巨額虧損，市值不達標，提示有退市風險。2021年11月19日，中國城超市宣布收到納斯達克的通知，要求其退市。2022年5月31日，SEC又將中國城超市告上法院，稱該公司有未披露的關聯方交易。

關聯方交易是證券市場的熱點問題，主要是指具有密切關係的兩方之間的交易，例如家庭成員和附屬機構。SEC要求像中國城超市這樣的上市公司，披露所有公開文件中超過12萬美元的關聯方交易。

SEC指，被告沒有充分披露其所有關聯方，有時以非正式的方法在該公司和關聯方之間轉移資金。從2016年至2020年，該公司至少有五份公開文件存在重大誤報。

2020年該公司的淨應收帳款中有18%至54%來自未披露的關聯方交易。2016年至2020年間，該公司未能披露向鄧龍兄弟的公司支付的逾1200萬元款項。因為這些未披露的關聯方交易，SEC認為中國城超市的股價虛增，因此要求追繳該公司的財產，並處以民事罰款。

至截稿時間，被告方暫無回應。

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