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中華公所警民會 提醒耆老小心詐騙

記者張晨╱紐約報導
中華公所警民會，轄區犯罪率持續上漲。(記者張晨╱攝影)
中華公所警民會，轄區犯罪率持續上漲。(記者張晨╱攝影)

紐約中華公所與曼哈頓華埠轄區市警五分局，於日前召開月度警民會議；由於近日華社詐騙、銀行帳戶盜竊案頻發，會上五分局巡官麥基弗瑞(Don McKeefrey)提醒耆老留意電信詐騙，並及時查看自己的銀行帳戶，不要輕信聲稱是政府機構的來電。

影音來源：記者張晨

首次出席警民會的麥基弗瑞表示，最近民眾信用卡和網絡銀行遭遇欺詐的案件時有發生，呼籲民眾不要輕信來電，再次重申政府機構不會通過電話聯繫個人，更不會要求金錢交易；切莫交出個人信息，擁有網上銀行及信用卡的民眾也需時常留意帳單，以免遭人盜刷。

根據市警五分局提供數據顯示，與4月相同，5月轄區整體犯罪率再度上升56.3%，在曼哈頓下城的五大分局中排名第二。

數據顯示，過去28天增加最多的為車輛盜竊，從去年的一起上升至今年同期的五起，同比增加了400%；隨後是入室盜竊，從去年的七起上升至今年12起，同比上升71.4%；除搶劫案與去年相比下降一起外，重罪攻擊、重竊案均有上升。

在曼哈頓下城的一、五、六、七、九轄區中，一分局在過去28天內的犯罪率上漲最高，超過了100%，而五分局排名第二，與4月上升的60%相比有所下降，但仍在下城的幾個轄區內漲勢明顯。

曼哈頓 信用卡 詐騙

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